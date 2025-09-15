La infanta Elena preocupada, está más apagada que nunca, muy perdida

No está siendo una época nada agradable en Zarzuela. Más allá de los problemas por las relaciones internas entre Elena, Juan Carlos I y Felipe VI, lo que tiene más preocupada a la hija mayor de los Reyes eméritos es el sensible empeoramiento en el estado de salud de ambos. A lo largo de estos últimos meses, la edad ha pasado una muy seria factura en la calidad de vida de Sofía y Juan Carlos I. Ambos están muy mal, apenas pueden vivir a gusto y sin asistencia las 24 horas del día. No se pueden valer por ellos mismos y han dejado de disfrutar de la vida como lo hacían antes. Él, por temas físicos, y ella, por temas más relacionados con lo mental.

Todo esto ha hecho que, en cuestión de pocos meses, la infanta Elena se haya dado cuenta de que estamos en la recta final de la vida de sus padres. No están bien, ella lo sabe y siente que no hay nada que ella pueda hacer. Vive constantemente preocupada. Teme que vaya a recibir una llamada alarmante en cualquier momento y los que la conocen dicen que no es ella misma. Está apagada y parece que va perdida por la vida.

Los problemas de Juan Carlos I arrastran a Elena

Lo peor que tiene a Elena es el estado de salud física de su padre. Ella siempre ha sido muy cercana a don Juan Carlos. Ha sido su hija más fiel y el hecho de ver cómo el emérito se va apagando y que sufre para poder llevar una vida normal tiene muy mal a Elena, que se siente arrastrada por el bajón físico y mental de su padre.

Todo esto ha llevado a que Elena viva ausente, más pendiente de las actualizaciones sobre el estado de salud de su padre y de su madre que de cualquier otra cosa. No se quiere centrar en ella misma ni en disfrutar de nada. Está perdida y está apagada como nunca, ya no esboza su habitual sonrisa.

Así pues, por el empeoramiento constante de Juan Carlos I y de la reina Sofía, la infanta Elena está pasando por la peor época de su vida. Más apagada que nunca y con unas muy malas sensaciones a nivel mental.