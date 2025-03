La infanta Elena quiere mandar a Victoria Federica fuera de España

En Zarzuela hace tiempo que están muy descontentos con el comportamiento de Victoria Federica. La hija de la infanta Elena no está respetando los códigos internos de la Casa Real y se ha convertido en el mayor dolor de cabeza posible tanto para su madre como para Felipe VI. En Zarzuela no gusta nada que Victoria Federica se haya convertido en una figura tan mediática y hace tiempo que le recomiendan que baje su presencia en redes y televisión. Sin embargo, lejos de cumplir con lo que le piden, la joven no ha hecho otra cosa que desafiar a todo su entorno incumpliendo todas las normas impuestas en Zarzuela.

En este sentido, según hemos llegado a saber, la hija de la infanta Elena tuvo que ser expulsada de Zarzuela durante unos días por haber incumplido de forma reiterada las normativas de conducta. Y es que Victoria Federica se acostumbró a traer amigos sin permiso y a llegar a altas horas de la madrugada visiblemente afectada por el alcohol. Algo que Felipe VI no iba a tolerar.

Sin embargo, la expulsión de Vic, no acabó durando demasiado, la sobrina del Rey volvió a Zarzuela para vivir con la Reina Sofía, después de no encajar nada bien en casa de la infanta Elena. Es por este motivo que, tanto Felipe VI como su hermana mayor habrían convenido que lo mejor para todos es enviar a la nieta favorita de Juan Carlos I al extranjero.

Felipe VI y Elena, de acuerdo por primera vez

No es nada habitual ver como Felipe VI y su hermana se ponen de acuerdo a la hora de tomar alguna decisión. Por lo general, Elena no suele congregar con la forma de actuar de su hermano pequeño. Sin embargo, respecto de la idea de enviar a Victoria Federica a Nueva York, Elena está más que de acuerdo. De hecho, la infanta estaría encantada de que su hija pasara una temporada viviendo por su cuenta en una tierra tan llena de oportunidades como lo es la Gran Manzana. Sin embargo, tanto Vic, como su padre, Jaime de Marichalar se oponen a que salga de España.

Así pues, a pesar de que tanto la infanta Elena como Felipe VI hayan llegado a la conclusión de que lo mejor es enviar a Victoria Federica a vivir lejos de España. Ni la propia joven ni Jaime de Marichalar van a poner ninguna facilidad para que Felipe VI y Elena se salgan con la suya.