La infanta Elena recibe órdenes directas de su hermano que dejan KO a Froilán y Victoria Federica

Como ya ha venido siendo habitual a lo largo de los últimos años, Zarzuela se ha convertido en una suerte de destino vacacional para los Borbón. En este sentido, mientras que Felipe VI, Letizia y sus dos hijas tratan de aprovechar el verano para alejarse de todo y tener unas semanas de desconexión total, la familia de la infanta Elena y Cristina se ha acostumbrado a viajar hasta la residencia real para pasar ahí la gran parte del verano, disfrutando de todos los lujos que ofrece el palacio y, de paso, hacer algo de compañía a la reina Sofía. Sin embargo, este año todo ha cambiado radicalmente.

Hasta ahora, Letizia se había tenido que resignar al hecho de aguantar a esos jóvenes que tanto llega a detestar. La Reina de España no soporta a los Urdangarin. Sin embargo, a los que tiene una manía especial es a los Marichalar. No soporta el carácter de Froilán y de Victoria Federica. Por lo que siempre ha sido más que clara al respecto cuando ha hablado con Felipe VI. Ninguno de los dos va a poner un pie en Zarzuela.

Elena ya conoce la decisión final de Felipe VI

Consciente de que no le conviene entrar en ninguna guerra contra su esposa, Felipe VI ha tomado la decisión de sentarse a hablar con la infanta Elena y así hacerle saber que este año ni Froilán ni Victoria Federica se van a poder hospedar en Zarzuela. Y es que a Letizia también se le ha sumado Leonor. La Princesa de Asturias no quiere estar con sus primos y ya se lo ha hecho saber a su padre. Por lo que a Felipe VI no le ha quedado otra opción más allá de ser totalmente sincero con su hermana y pedirle que, por favor, no lleve a sus hijos a Zarzuela, ya que se generaría un conflicto importante.

De este modo, si Froilán y Victoria Federica quieren pasar unos días en Madrid, ya saben que tienen las puertas de Zarzuela completamente cerradas. Ya que para contentar a Leonor y Letizia, Felipe VI ha tenido que dar esta orden.

Así pues, las cosas han quedado muy claras entre Felipe VI y su hermana, Elena, que ya sabe que no tiene lugar al que llevar a sus hijos.