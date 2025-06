La infanta Elena, tirón de orejas de su hermano por la mala vida que lleva en Madrid

Desde su llegada al trono de España, Felipe VI comenzó a ponerse serio en cuanto a las pautas de comportamiento. El monarca español no quiere tener ni a una sola nota disonante a su alrededor. Fue por este motivo que Juan Carlos I y Froilán están viviendo en Abu Dabi. Su estilo de vida no encaja con lo que busca Felipe VI y su decisión al respecto es muy clara. Quien la hace la paga, lo que esperaba que fuera un mensaje claro y directo para el resto de sus familiares. Sin embargo, no parece que todos los miembros de Casa Real lo hayan acabado de entender completamente.

En este sentido, tal y como aseguran fuentes cercanas a Zarzuela, Felipe VI le ha tenido que dar más de un tirón de orejas a su hermana, la infanta Elena por la falta de control sobre una Victoria Federica que se ha convertido en la causante de la mayoría de los dolores de cabeza del Rey de España, que no soporta que su sobrina haga y deshaga a su gusto.

Victoria Federica vive de vacaciones

Tal y como cuentan los más cercanos a Casa Real, parece que Victoria Federica vive en unas vacaciones sin fin. Sale cada semana, de jueves a domingo y no hay nadie que pueda parar sus impulsos para disfrutar de la vida y, en especial, de la noche de Madrid. Lo que según Felipe VI, está haciendo mucho daño a la imagen de Zarzuela y no se puede permitir.

Es por este motivo que el monarca español ya ha tenido que dar más de un toque de atención a la infanta Elena por no ser capaz de mantener a raya a su hija. Y es que ante la amenaza de enviarla al extranjero como su hermano, Vic no tiene miedo y deja claro que nunca se va a ir obligada a la otra punta del mundo.

Así pues, Felipe VI ya ha tenido que intervenir en más de una ocasión por culpa de la mala vida que lleva su sobrina. Una Victoria Federica que no da ninguna importancia a las normas que se le imponen desde Zarzuela.