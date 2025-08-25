La infanta Elena y Cristina aparecen en las grabaciones de Letizia

El tiempo ha terminado demostrando que la reina Letizia nunca fue una consorte cualquiera. Desde el primer día supo que en Zarzuela nada era seguro, y que solo quien guardaba pruebas podía sobrevivir a los ataques internos de la familia Borbón. Y es que, según varias fuentes cercanas a la monarquía, Letizia tendría en su poder grabaciones que afectan no solo a Felipe VI, sino también a las infantas Elena y Cristina, al propio Juan Carlos I y a otros nombres de primer nivel dentro de la realeza española.

La realidad es que Letizia nunca fue bien recibida en el entorno de su suegro. Juan Carlos I la miraba con desconfianza, la veía ambiciosa y demasiado independiente. Lo mismo ocurría con parte de la familia, que jamás terminó de aceptarla como una de los suyos. Pero lejos de rendirse, la entonces periodista supo moverse en silencio, acumulando información y anotando cada detalle que ocurría a su alrededor. Algunos recuerdan incluso aquel famoso cuaderno en el que escribía todo lo que veía en Zarzuela, y que, según se dijo, acabó en la chimenea.

Letizia se guarda un as bajo la manga

De este modo, la sospecha de que Letizia sigue guardando grabaciones ha ganado más fuerza en los últimos meses. El periodista Javier Bleda deslizó que la consorte podría tener “un auténtico arsenal de secretos”, capaz de poner en jaque no solo al rey, sino al resto de la institución. Otras fuentes, distintas a Bleda, van aún más allá: aseguran que en esas grabaciones aparecen conversaciones y momentos de Elena, Cristina, Juan Carlos I y hasta de Iñaki Urdangarin, lo que convertiría esos archivos en un auténtico seguro de vida para la reina.

Y es que el poder de las palabras queda reflejado en aquellas conversaciones filtradas en las que Ana Rosa Quintana llegó a afirmar que “la loca sabe todo y se la tienen que comer”. Una frase que hoy cobra todavía más fuerza si se confirma que las cintas de Letizia guardan negocios, secretos íntimos y hasta posibles escándalos aún desconocidos.

Así pues, mientras la imagen pública de la monarquía trata de sostenerse, en privado reina la sospecha. Nadie sabe realmente qué tiene grabado Letizia, pero todos parecen coincidir en algo: en el momento en que esas pruebas salieran a la luz, el futuro de los Borbón quedaría marcado para siempre.