La infanta Elena y Cristina están muy preocupadas por el estado de su madre, la reina Sofía

Las buenas noticias no llegan a Zarzuela. Si primero fueron Juan Carlos I e Irene de Grecia, ahora es la reina Sofía la que no levanta cabeza. Según apuntan las informaciones de Pilar Eyre, en la Casa Real comienzan a estar muy preocupados por la evolución de la emérita, que hace tiempo que ha dejado de ser la misma de siempre. Doña Sofía no se siente bien y ha dejado de ser la de siempre. Generando una situación que ha hecho que tanto la infanta Cristina como la infanta Elena comiencen a preocuparse mucho por la vida de su madre. Algo que hasta ahora no había sucedido.

La emérita ha estado pasando por una muy mala época. No levanta cabeza desde que Juan Carlos I denunció a Revilla y a Corinna. Tiene pánico de todo lo que pueda llegar a contar la suiza. Lo que la ha llevado a sufrir un estrés tan importante que la ha llevado a, según Pilar Eyre, dejar de comer, de dormir y a estar llorando la gran parte del día.

La reina Sofía vive en un mar de preocupaciones

Por si no fuera poco con el miedo que tiene a que Corinna Larsen cuente todos sus secretos, la reina Sofía también lo está pasando muy mal por culpa de las malas relaciones que hay entre sus hijos. Siente que Felipe VI no es capaz de llevarse bien ni con Elena ni con Cristina. Ella lo único que quiere es dejar una familia feliz y unida, una vez haya fallecido. Es por este motivo que, entre lágrimas, ya se lo habría pedido en más de una ocasión a sus tres hijos. Quiere que sigan unidos y fuertes, una vez ella fallezca.

Esta situación ha dejado muy tocada emocionalmente a la emérita. No se siente bien, está triste a todas horas y la luz de su cara se va apagando de forma inevitable. No es la de siempre. De hecho, Cristina y Elena están tan preocupadas porque nunca la habían visto tan mal.

Así pues, en Zarzuela ya no saben qué hacer con la reina Sofía, la cual lleva sin responder y en un estado de ánimo pésimo, desde que Juan Carlos emprendió acciones legales contra Revilla y Corinna.