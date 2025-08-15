La infanta Elena y su hermano rompen relaciones por su padre

Después de muchos años en el ostracismo y sin ser capaz de sentirse como una persona importante en Zarzuela, la infanta Elena ha decidido que ha llegado el momento de plantarse y levantar la voz. Cree que ha pasado muchos años siendo demasiado obediente y sin hacer lo que realmente siente y desea. Algo a lo que ya no está dispuesta y que ha dejado más que claro a su hermano, Felipe VI, en sus últimos movimientos. Todo comenzó con las denuncias a Revilla y Corinna, de las cuales Elena fue gran responsable; luego llegaron las memorias del emérito y ahora se viene la guinda del pastel y el gran miedo de Felipe VI.

En este sentido, con la publicación del libro Reconciliación, el próximo 12 de noviembre ya dio el primer paso para volver al foco mediático. Un relato que está hecho por el propio Juan Carlos I, en el que, a su manera, va a explicar sus vivencias. Sin embargo, lo que puede convertirse en un problema mayúsculo para Felipe VI y toda la Casa Real, es la posibilidad de que el emérito, según TheObjective, pase a la pequeña pantalla de la mano de Netflix, con la creación de una serie al más puro estilo The Crown, en un proyecto que le reportaría más de 20 millones de euros.

Felipe VI y Letizia están consternados

Esta noticia no ha sentado nada bien a Felipe VI ni a Letizia. Primero porque creen que no deben enterarse de estas cosas por la prensa y segundo porque consideran que es una atrocidad. Saben que una serie así no le hará ningún favor a la Casa Real de España. La serie contaría con una narrativa que abarcaría tanto sus logros políticos como sus escándalos fiscales. Entre ellos, donaciones saudíes, sus regularizaciones con Hacienda y sus complejas relaciones diplomáticas.

Felipe VI sabe que esto no lo puede haber hecho su padre por su cuenta y riesgo; ahí hay un tercero que ha fomentado esa serie. Y no sería otra que la infanta Elena, la cual, junto a Cristina, apoyó al emérito a la hora de dar luz verde a esa serie. Lo que ha provocado un enfado monumental de Felipe VI con su hermana mayor.

Así pues, mientras que Cristina ha tratado de ser mucho más dialogante, la infanta Elena es muy dura, cree que su padre debe poder hacer lo que quiera y si a Felipe no le gusta, pues mala suerte. Lo que ha provocado que la relación entre ambos se haya roto por completo.