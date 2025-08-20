La infanta Sofía empieza a tener problemas por la bebida

La infanta Sofía se ha hecho mayor. Ya no es una niña y, después de su bachillerato en Gales, quiere disfrutar de una vez por todas de su juventud. Ya ha cumplido la mayoría de edad y siente que ha llegado el momento de volar libre. Es por este motivo que, al igual que Leonor, quiere dejar de vivir en Zarzuela, necesita sentirse libre y poder hacer lo que quiera con su vida. Algo que va a poder hacer en su futura etapa universitaria. Sin embargo, Sofía no quiere dejar pasar este verano, lo que le ha provocado más de un problema con su madre.

La realidad es que la infanta Sofía, como cualquier joven de su edad, lo que quiere es salir y pasarlo bien con sus amigos y amigas. No quiere tener que quedarse encerrada en casa sin disfrutar de una de las etapas más bonitas de la vida, justo lo contrario de lo que quiere Letizia para ella.

Y es que, mientras que la reina de España quiere tener bajo su control absoluto a su hija menor, Sofía lo que quiere es disfrutar de la vida, salir, de noche, de día y a todas horas con sus amigos sin tener que rendir cuentas con su madre. Y lo peor es que, como pasa con Leonor, en estas salidas el alcohol suele estar implicado, especialmente en las salidas nocturnas.

Letizia ya se ha peleado con su hija

Tal y como cuentan fuentes cercanas, la infanta Sofía destaca por ser una joven con una gran capacidad para entender los límites de lo que debe y no debe hacer. Algo que demuestra cada vez que sale de noche. Evidentemente, se toma sus copas, como todo el mundo, pero rara vez ha salido demasiado perjudicada. Es consciente de lo que puede beber y se mantiene siempre bajo control, algo que su madre es incapaz de entender.

Letizia se ha pasado la vida apretando las tuercas para convertir a sus hijas en abstemias, quizá por sus problemas con la bebida en México, o por una manía personal. Pero la realidad es que Letizia no quiere que Sofía pruebe ni la cerveza, algo que no ha sido capaz de lograr.

Así pues, por culpa de querer probar y disfrutar de la noche con sus amigos, la infanta Sofía ha tenido más de un problema con Letizia por el simple hecho de haber bebido con cierta moderación y control.