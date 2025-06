La infanta Sofía ha regresado de Gales rebelde: ha empezado a fumar y beber

Con la llegada del mes de junio también es el momento en el que la infanta Sofía está de regreso a Zarzuela después de un año escolar dudosamente productivo. Y es que, como han ido revelando fuentes cercanas a la Casa Real, hay seria preocupación con las notas que ha ido sacando una Sofía que nunca se ha acercado al rendimiento de su hermana Leonor. Pues, lejos de la excelencia, la hija menor de los reyes de España ha aprobado con lo justo y necesario. Lo que no satisface las expectativas de Letizia, que solo aceptaba la perfección.

Sin embargo, parece que no son las notas académicas lo único que va a preocupar a Letizia. Y es que la infanta Sofía ha vuelto de Gales con una serie de costumbres nada recomendables para la salud de nadie. Y es que, lejos de mantener su estilo de vida saludable, Sofía habría comenzado a fumar y a beber de forma más que ocasional.

Letizia no aceptará estos comportamientos en Zarzuela

Después de varios meses con plena libertad, la infanta Sofía sabe que con su regreso a Zarzuela ya no va a poder mostrar esa rebeldía de fumar y beber. La presencia de Letizia va a hacer que Sofía no pueda seguir con sus malos hábitos. Algo que ha supuesto una noticia excelente para la salud de la hija menor de los reyes de España, pero que seguro que no ha gustado tanto a Sofía.

Y es que tal y como revelan fuentes cercanas a Casa Real, los escoltas de la infanta Sofía han detectado una actitud muy rebelde en este último año en Gales. La joven hacía caso omiso a las directrices que se le daban en cuanto a hábitos de vida. Lo que la ha llevado a romper la dieta constantemente y a consumir alcohol y tabaco de forma regular. Una clara muestra de rebeldía ante Letizia.

Así pues, la vuelta a casa de la infanta Sofía no será nada sencilla. Pues, si no es capaz de dejar atrás sus malos vicios, sabe que va a tener graves problemas con su madre, que no tolera que sus hijas ni fumen ni beban bajo ninguna circunstancia.