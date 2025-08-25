La infanta Sofía indigna a un sector del Gobierno de Pedro Sánchez

La infanta Sofía ya ha tomado una decisión muy clara de cara a su futuro como estudiante. No va a seguir su formación académica en España, considera que tiene muchas mejores oportunidades fuera del país y así lo ha decidido. No hará caso a su madre, que quería que se matriculara en la Universidad Complutense de Madrid, y ha optado por estudiar en el Forward College, una opción que no es la de irse a Estados Unidos como primero habría pedido, pero que sí le va a permitir vivir lejos de Zarzuela. Concretamente en tres países diferentes: Portugal, Alemania y Francia. Algo que le gusta mucho a la hija menor de los Reyes de España.

Sin embargo, esta decisión no ha caído bien en todas las esferas de poder de nuestro país. La primera ha sido la reina Letizia, que siempre había querido que su hija estudiara en España, como lo hizo ella. Además, no le hace ninguna gracia que se vuelva a ir a vivir lejos de casa. Además, donde no ha gustado ni un pelo esta decisión ha sido en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cientos de miles en un gasto extraordinario

La realidad es que el capricho de Sofía de estudiar lejos de casa no es algo que le haya salido nada barato ni a Casa Real ni a España como país. Cabe destacar que la monarquía la sufragamos entre todos los españoles con los impuestos que pagamos religiosamente en cada nómina, compra o factura emitida. Y parte de ese dinero se va a ir directamente al pago de la carrera de la infanta Sofía.

No se han concretado cifras oficiales. Sin embargo, si tenemos en cuenta matrícula, alojamiento, sueldos de los escoltas que van a estar las 24 horas del día con Sofía, los desplazamientos y todo tipo de gastos fijos asociados con la vida de la infanta Sofía, nos vamos a varios cientos de miles de euros que vamos a pagar entre todos. Algo que el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha echado en cara a Casa Real.

Así pues, mientras que la infanta Sofía está encantada con poder irse a estudiar en el extranjero, desde el Gobierno de Sánchez creen que lo mejor hubiera sido enviar a la joven a estudiar en una universidad de España.