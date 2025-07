La infanta Sofía, obligada a estudiar en España, pide salir de Madrid para no vivir en Zarzuela con Letizia

La infanta Sofía ha terminado su etapa de dos años en Gales y lo ha hecho con una idea clara: no piensa volver a vivir bajo el techo de Letizia. Porque sí, la hija menor de los Reyes de España ha probado por primera vez lo que significa ser libre, sin un control constante sobre cada paso, cada palabra y cada gesto. Una libertad que en Zarzuela nunca ha existido y que Sofía ha descubierto con 18 años, lejos de la vigilancia enfermiza de su madre.

En el bachillerato de Gales, Sofía ha aprendido a vivir sin tener que reportar a Letizia cada detalle de su vida. Ha podido salir con sus amigas sin pedir permiso, vestirse como le da la gana y, sobre todo, respirar sin el agobio de una madre que no soporta no tenerlo todo controlado. Porque no es ningún secreto que Letizia siempre ha llevado con mano de hierro a sus hijas, marcando horarios y decidiendo hasta lo que comen.

Sofía pide ayuda a Felipe VI para escapar del control de Letizia

Fuentes cercanas a Zarzuela confirman que Sofía no quiere volver a ese encierro. Tanto es así que ha pedido ayuda a Felipe VI para poder seguir con su vida lejos de España. Su plan pasa por estudiar en Estados Unidos, donde quiere continuar su formación universitaria y, de paso, mantener esa independencia que ha conquistado en Gales. Un plan que, por cierto, a Felipe VI le parece de lo más razonable, mientras que Letizia lo ve como una traición.

Porque Letizia no quería ver a su hija lejos. Su idea era tener a Sofía en Madrid, estudiando en la Complutense, cerca de casa, bajo su supervisión constante. Pero Sofía se ha plantado. No quiere volver a la jaula de oro de Zarzuela, ni a los interrogatorios diarios, ni a las normas absurdas que Letizia impone a todo el que la rodea.

Ahora, con 18 años recién cumplidos, Sofía tiene claro que no va a renunciar a su libertad. Y si para ello tiene que plantarle cara a Letizia, lo va a hacer. Porque, a diferencia de Leonor, Sofía no está dispuesta a sacrificar su vida para complacer a su madre.