La infanta Sofía pide no vivir en Zarzuela porque no tiene una buena relación con su madre

La infanta Sofía está decidida a seguir su propio camino. Tras finalizar sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales, la hija menor de los Reyes quiere comenzar una nueva etapa lejos de casa. Y no solo por motivos académicos. Según diversas fuentes, Sofía desea evitar regresar a Zarzuela, y el motivo principal sería la tensa relación que mantiene con su madre, la reina Letizia.

Aunque oficialmente nada está confirmado, Sofía habría pedido estudiar en el extranjero. Su deseo es continuar con la libertad e independencia que ha disfrutado durante sus años en el UWC Atlantic College. Para ella, volver a Madrid supondría perder ese equilibrio. Letizia, en cambio, preferiría que su hija se quedase en la capital y estudiara en la universidad pública, como hará Leonor. Pero Sofía no está dispuesta.

Sofía rechaza vivir con su madre

Durante su estancia en Gales, la infanta se habría sentido más cómoda que nunca. Alejada del protocolo diario y de la presión mediática, disfrutó de una etapa de autonomía. Una libertad que no tendría en Zarzuela. De hecho, algunas fuentes señalan que su relación con Letizia no es fluida y que, incluso, evita pasar demasiado tiempo bajo el mismo techo. Por eso, alejarse físicamente es, para ella, una prioridad.

La idea de cursar estudios universitarios en otro país encaja con ese deseo. A diferencia de su hermana Leonor, Sofía no hará la formación militar. Aunque fue una opción sobre la mesa, finalmente la Casa Real descartó que la infanta pasara por las academias castrenses. Así, entrará a la universidad antes que su hermana mayor, a pesar de tener dos años menos.

Rumores de destino: EE.UU. y tecnología

Los rumores ya apuntan hacia Estados Unidos. Sofía habría mostrado interés en universidades americanas, como la de Washington. También se habla de que su vocación está relacionada con la ciencia y la tecnología, alejándose del perfil institucional que sí representa su hermana. Querría estudiar una carrera STEM y hacerlo lejos del foco público y de su entorno más tenso.

Por ahora, la Casa Real no ha confirmado nada. Pero todo indica que Sofía no está dispuesta a ceder. La benjamina de los Borbón quiere estudiar en el extranjero, elegir su camino... y, sobre todo, evitar una convivencia que no desea.