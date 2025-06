La infanta Sofía quiere salir de  Zarzuela porque la relación con su madre es mala

La infanta Sofía ha cerrado una etapa importante: el 24 de mayo se graduó del Bachillerato Internacional en Gales. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué hará después? Aunque la Casa Real mantiene que “todavía se están considerando varias opciones”, todo apunta a que Sofía quiere salir de España. O, al menos, alejarse de Madrid y de Zarzuela. Y no se trata solo de motivos académicos.

Fuentes cercanas a la familia señalan que la relación con su madre, la reina Letizia, es tensa. No es un secreto, pues desde hace tiempo se habla de cierta distancia entre ellas. Según estas voces, Sofía necesita espacio y libertad para ser ella misma. No desea seguir el camino marcado por su hermana Leonor ni ajustarse a las expectativas que le imponen. Por eso ha decidido no optar por la formación militar, buscando un entorno más independiente donde no se sienta vigilada ni condicionada.

Estudios en el extranjero y una vida propia

Una de las opciones más sólidas es que Sofía continúe su formación en Estados Unidos. Ya habría aplicado a varias universidades, incluida la de Washington. Su objetivo: estudiar en un ambiente más libre, seguro y con mayor privacidad. Allí podría centrarse en lo que realmente le apasiona: las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). De hecho, quedó fascinada tras asistir al evento 'Ted x UWCAC Young', en Gales.

Varios medios apuntan a que Sofía también baraja instalarse en un colegio mayor, lejos del protocolo real y de las obligaciones institucionales. A diferencia de sus tías, las infantas Elena y Cristina, que cursaron sus estudios principalmente en España, Sofía quiere trazar su propio camino desde el principio. No busca ser un miembro decorativo de la monarquía. Quiere estudiar, crecer y decidir por sí misma. Y, si eso implica alejarse de Zarzuela, está dispuesta a hacerlo.

Por ahora, todo son conjeturas. Pero lo cierto es que la infanta ya ha empezado a marcar distancia. Y ese gesto habla más alto que cualquier comunicado oficial. Sofía no solo quiere estudiar fuera, también desea vivir su juventud con libertad, lejos de la presión mediática, los estrictos protocolos de la Casa Real y una convivencia familiar que, según fuentes cercanas, se ha vuelto cada vez más complicada.