La infanta Sofía, rebelión en Zarzuela, no quiere ser como sus tías, Elena y Cristina

Desde el día en el que nació, la infanta Sofía ha tenido el camino de su vida más que marcado. La hija menor de los Reyes de España siempre ha sabido que el futuro que le espera estará, de forma inevitable, relacionado con la Casa Real y la va a obligar a ejercer un papel representativo en un gran número de actos oficiales. Un estilo de vida que no es el soñado por una joven que ahora apunta a la universidad y que si algo quiere, es formarse y poder crecer por ella misma.

Es por este motivo que, tal y como aseguran fuentes cercanas a Zarzuela, la infanta Sofía ya habría hecho saber a sus padres que ni se plantea que su vida tenga nada que ver con la de la infanta Cristina o Elena. Detesta el estilo de vida con el que crecieron sus tías y ella considera que está para vivir muchas más cosas y para crecer a nivel profesional. No para poner la cara en actos.

La infanta Sofía se enfrenta a Felipe VI

En este sentido, el que siempre ha tenido muy claro que la infanta Sofía va a desempeñar un papel importante en Zarzuela, ha sido su padre. Felipe VI no quiere que Leonor se quede sola a la hora de representar a la Casa Real en los actos. Es por eso que cuenta con Sofía para que la acompañe y tenga la agenda lleva de viajes y todo tipo de acontecimientos de tipo institucional. Algo que no le hace ninguna gracia a la infanta Sofía.

Y es que, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, la hija menor de los Reyes de España ya ha hecho saber a su padre que sus planes no coinciden en nada. Ella quiere tener una vida propia, hacer su camino profesional y convertirse en una profesional en aquel sector en el que elija formarse. Algo que no habría caído del todo bien en Casa Real, donde no van a aceptar que Sofía se aleje de su papel como hermana menor de la Princesa de Asturias.

Así pues, ya se puede vislumbrar un conflicto entre la infanta Sofía y el resto de la familia real, ya que todos esperan que sea la mejor acompañante de Leonor, mientras que ella quiere tener una vida no dependiente de la Casa Real.