La infanta Sofía se retoca la cara para corregir el mismo problema que Leonor

La infanta Sofía, siempre la "eterna secundaria", sigue el ejemplo de su hermana Leonor, quien, como heredera del trono, tiene una posición distinta. Mientras Leonor se prepara en la Escuela Naval de Marín para su futuro papel como reina, Sofía cursa segundo de bachillerato en Gales. Aunque en principio no debía seguir los pasos de su hermana, los reyes han decidido que ambas reciban la misma formación. Esto no solo asegura que Sofía también esté lista por si surge un imprevisto, sino que demuestra el estrecho vínculo entre ambas. Y no solo en la vida académica y profesional, sino también en su cuidado personal.

Tratamiento dental y el cambio de sonrisa

El tratamiento de ortodoncia que Sofía se hizo no es un hecho aislado. De hecho, ella y Leonor pasaron por este proceso de forma simultánea, aunque con diferentes necesidades. Sofía, aunque no tenía los mismos problemas dentales que su hermana, también se sometió a un tratamiento para mejorar su sonrisa. Leonor, por su parte, tenía más complicaciones, ya que padecía la ausencia de colmillos, lo que le obligó a usar implantes dentales. Sofía, al tener menos problemas, optó por un tratamiento más corto y discreto.

Lo curioso de su proceso es que, al igual que Leonor, Sofía eligió brackets de zafiro, que son menos visibles y, por lo tanto, ideales para eventos institucionales. Además, ella comenzó el tratamiento en plena pandemia, lo que le permitió hacer el proceso casi sin que el público lo notara. Aunque Sofía parece haber tenido un tratamiento más ligero, la ortodoncia le ayudó a corregir una ligera sobremordida y una desviación de los dientes. Según la odontóloga Cervantes, el tratamiento permitió una expansión de las arcadas dentales y una alineación adecuada de su dentadura.

Hoy, Sofía presume de una sonrisa perfecta, un cambio notable que fue evidente a finales de 2022. A pesar de que siempre será la hermana pequeña, la infanta Sofía ha demostrado que, aunque en un segundo plano, está lista para cualquier desafío que la vida o la Corona le depare. Sofía, con su sonrisa renovada, demuestra que no importa el lugar que ocupe en la línea de sucesión, siempre estará preparada para afrontar lo que venga.