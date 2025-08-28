La infanta Sofía y Leonor, bochorno, no han querido ir a las zonas afectadas por los incendios

Mientras que España se encuentra en unos de los días más complicados de su historia por culpa de los incendios que ya han quemado más de 380.000 hectáreas, los Reyes de España ya se han desplazado para mostrar su apoyo total a las zonas afectadas por las llamas. Felipe VI y Letizia no han dudado en acortar su periodo vacacional para estar al lado de la gente y demostrar que, aunque ellos nunca van a tener que sufrir por algo así, siguen estando del lado del pueblo. Como mínimo en lo anímico y moral. Un gesto que para aquellos que lo han perdido todo es más que agradable.

Sin embargo, como no podía ser de otra forma, esto también ha tenido su nota negativa. El contrapunto lo han dado Leonor y la infanta Sofía. Ambas han tomado la decisión de forma unilateral, de no acompañar a sus padres en la visita por las zonas afectadas por los incendios. Ninguna de las dos siente que sea necesaria su presencia y consideran que están en su derecho de aprovechar las vacaciones hasta el último día y ven más que justificada su ausencia, ya están Felipe y Letizia.

Falta grave del sentido de responsabilidad

La realidad es que esta ausencia ha sido algo absolutamente bochornoso. Como hijas de los Reyes de España deben entender que tienen más responsabilidad de la que creen tener. No son unas simples niñas, ya son mayores de edad y deben entender que son figuras muy relevantes. En especial Leonor, que por algo es Princesa de Asturias y la sucesora al trono. Qué menos que presentarse en las poblaciones y mostrar su apoyo a las personas afectadas.

La realidad es que la imagen que han dado es triste y digna de enfado, y mucho, a toda la ciudadanía. Si no son capaces de acortar unos pocos días sus vacaciones para ver a aquellos que han visto como las llamas arrasaban toda su vida, qué van a hacer en otro momento. Y es que hay ausencias que duelen mucho y esa ha sido una de ellas.

Así pues, ha sido muy feo y desagradable el gesto que Leonor y Sofía han tenido con las personas afectadas por los incendios, no han tenido ni la más mínima consideración y no ha gustado tampoco a sus padres, que las querían con ellos.