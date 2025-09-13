La infanta Sofía y Leonor, hijas de padres separados, la familia no es familia

La realidad que se vive en Zarzuela no siempre coincide con lo que se muestra ante las cámaras. Las hijas de Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han adoptado con naturalidad un hecho que en el palacio siguen intentando ocultar: sus padres viven separados. Según fuentes cercanas al entorno real, para ellas no hay misterio ni drama, es simplemente la vida que les ha tocado. Han normalizado tanto esta situación que, ante quienes consideran de su confianza, se presentan sin tapujos y hablan de sus padres como dos personas que conviven en la distancia, con agendas independientes y sin compartir momentos íntimos.

Para Leonor y Sofía, la separación no es un estigma ni un motivo de vergüenza. Lo ven sano, adecuado y, sobre todo, necesario para mantener la paz y la rutina familiar. Les permite aceptar a sus padres tal y como son, sin necesidad de disfrazar la realidad para agradar a terceros. De hecho, esta postura refleja una madurez inusual para su edad: han interiorizado que Felipe VI y Letizia funcionan como un equipo de trabajo, unidos solo en lo estrictamente institucional y ceremonial, y que fuera de esa esfera cada uno vive a su aire.

Leonor y Sofía hablan sin tapujos

El problema surge cuando la confianza les gana y su naturalidad rompe con el guion que Zarzuela intenta mantener. Los miembros del personal y el círculo más cercano saben lo que ocurre, pero no está bien visto que las niñas se expresen con tanta libertad sobre la distancia entre sus padres. A veces, en conversaciones privadas, mencionan viajes separados, actividades individuales y vacaciones por separado, dejando entrever la realidad que la Casa Real intenta maquillar.

Fuentes del palacio señalan que no hay intención de ocultar un conflicto grave, sino de mantener la imagen de unidad frente al público. Sin embargo, Leonor y Sofía parecen no sentirse cohibidas por estas convenciones y manejan el tema con una naturalidad sorprendente. Para ellas, la familia no es un concepto tradicional, sino un espacio donde el respeto, la independencia y la cordialidad prevalecen por encima de la convivencia diaria.

Así pues, mientras Felipe VI y Letizia mantienen las apariencias, Leonor y la infanta Sofía han hecho suyo un concepto diferente de familia, dejando claro que no necesitan fingir para sentirse seguras y queridas dentro del palacio.