La infanta Sofía y Leonor se han distanciado, la relación no está en su mejor momento

No está siendo un verano fácil para Leonor y la infanta Sofía. Después de pasar mucho tiempo alejadas de todo durante el año, en el ejército y en el bachillerato de Gales, respectivamente, las hermanas han vuelto a Zarzuela para pasar un verano que no parece que se vaya a presentar como uno de los momentos más felices de sus vidas. De hecho, según hemos podido saber, las relaciones no acaban de estar en su mejor momento. Algo que ya ha preocupado a Letizia, que si hay algo que le ha dado miedo, ha sido la posibilidad de que sus dos hijas acabaran llevándose mal en algún punto de su vida o que tuvieran alguna rivalidad.

La realidad es que este año ha sido especialmente delicado para Leonor y para la infanta Sofía, las dos han tenido que enfrentar situaciones verdaderamente delicadas y han pasado meses ciertamente complicados. En este sentido, cabe destacar que la infanta Sofía celebró su 18 cumpleaños y no hubo ni rastro de Leonor, que seguía a bordo de Elcano. Algo que hizo mucho daño a Sofía, que no esperaba la ausencia de su hermana mayor.

La actitud de Sofía no está siendo la mejor

Después de un año en completa libertad, a la infanta Sofía no le ha hecho ninguna gracia eso de tener que volver a vivir en Zarzuela. Se siente recluida y reprimida por las garras de Letizia y eso no le gusta nada. Según cuentan, la actitud de la infanta Sofía está dejando bastante que desear. Evita a todo aquel que vive en Zarzuela y va a su aire, no se relaciona con nadie y habla lo mínimo posible para demostrar que no está a gusto en la residencia real.

Esto ha acabado haciendo que la relación entre las dos hermanas no esté en su mejor momento. La infanta Sofía va cada vez más a su aire y Leonor no va a ceder tampoco. Por lo que parece muy claro que hay algo que se está comenzando a romper entre ellas.

Así pues, habrá que ver lo que hace la reina Letizia al respecto, ya que nunca ha querido que sus dos hijas se lleven mal ni nada similar.