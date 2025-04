La madre de Iñaki Urdangarin es avisada en Vitoria sobre Ainhoa Armentia

A pesar de haber tenido que enfrentarse a todo tipo de obstáculos desde el día en el que comenzaron su relación, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han sido capaces de consolidar su relación hasta llegar al punto en el que ambos están buscando activamente la forma de poder casarse y así acabar de afianzar un noviazgo que comenzó como una infidelidad y que ha acabado siendo el verdadero amor de la vida de un Iñaki Urdangarin que está listo para ir a una nueva guerra contra la infanta Cristina y los Borbón a cambio de poder celebrar una boda como él desea.

Ante esta situación, no parece que haya muchos miembros de la familia Urdangarin que estén especialmente contentos con el cambio de pareja de Iñaki. De hecho parece que la mayoría se sentían más cómodos con la infanta Cristina que con Ainhoa Armentia. Una realidad que va desde los hijos de Iñaki y Cristina, hasta la madre de Urdangarin, Claire Liebaert, la cual no tiene especial sintonía con la nueva pareja de su hijo, con la que se lleva bastante mal.

Además, tal y como han revelado fuentes cercanas a los Urdangarin, en Vitoria se han encargado de advertir a Claire Liebaert de que Ainhoa Armentia no es trigo limpio. Los que la conocen tendrían motivos para considerar que no está verdaderamente enamorada de Iñaki Urdangarin y que detrás de ese supuesto amor que la ha llevado a querer casarse con el que fuera Duque de Palma, no hay más que un interés muy fuerte para hacerse rica a costa de Iñaki Urdangarin, que sí que está perdidamente enamorado de la abogada.

Ainhoa Armentia detesta a su suegra

Según hemos podido saber, Ainhoa Armentia tampoco es que esté especialmente contenta con su suegra. Una Claire Liebaert a la que considera una mujer clasista y a la que acusa de odiarla por el simple hecho de venir de una familia más humilde y de no pertenecer a la Casa Real. Unas críticas que no habrían tardado en llegar a oídos de la madre de Iñaki Urdangarin.

Así pues, gracias a los vecinos de Vitoria, tanto Claire Liebaert como Ainhoa Armentia están al tanto de lo que piensa la una de la otra. Lo que no ha hecho más que empeorar una relación que ya venía tocada desde hace tiempo.