La reina Sofia alcanza un acuerdo para dejar de vivir en Zarzuela

La reina Sofía ha tomado una de las decisiones más importantes de los últimos años. Según fuentes cercanas a la Casa Real, la madre de Felipe VI ha alcanzado un acuerdo para abandonar, al menos temporalmente, el Palacio de la Zarzuela y trasladarse a Grecia con el objetivo de estar al lado de su hermana, Irene de Grecia, cuyo estado de salud es cada vez más delicado.

Irene de Grecia pidió pasar sus últimos días en su tierra natal

La realidad es que Irene de Grecia, conocida cariñosamente como “la tía Pecu”, habría expresado su deseo de morir en su país natal. Su situación médica no permite esperar demasiado, y todo apunta a que el viaje tendrá que realizarse más pronto que tarde. Sofía, profundamente afectada por la fragilidad de su hermana, quiere respetar esa última voluntad y acompañarla en esta etapa final.

Y es que para la reina emérita, Irene ha sido siempre un pilar esencial. Desde su infancia, ambas han compartido un vínculo inseparable, y la idea de que su hermana afronte sola estos momentos resulta imposible para la reina Sofía, que no puede dejar sola a su hermana, que la acopañó en los peores momentos de su vida.

Felipe VI respalda la decisión de su madre

De este modo, el rey Felipe VI ha dado su aprobación al plan de su madre. Aunque esta decisión supondrá que Sofía reduzca su presencia en algunos actos oficiales, el monarca ha entendido que el bienestar emocional de la reina emérita es prioritario. En consecuencia, el peso institucional en determinados eventos recaerá en la princesa Leonor y la infanta Sofía, adelantando un escenario que la Casa Real había previsto para 2027.

Así pues, la próxima partida de Sofía marcará un cambio en el equilibrio de la familia real española. Su estancia en Grecia no solo responde al amor incondicional que siente por su hermana, sino también a la necesidad de vivir con serenidad una etapa especialmente dura. Todo apunta a que, en cuanto la situación lo exija, Sofía pondrá rumbo al país heleno para acompañar a Irene, dejando atrás, por un tiempo, la vida que ha llevado durante décadas en Zarzuela.