La reina Sofía confirma a sus hijos el peor diagnóstico

Hace ya varios meses que la reina Sofía está librando una batalla silenciosa contra su salud mental. Y es que hace ya bastante tiempo que es consciente de que si no ocurre un milagro, se va a quedar completamente sola. El empeoramiento en el estado de salud de Irene de Grecia es algo ya insalvable. El Alzheimer está causando estragos en la tía Pecu y todo apunta a que el desenlace va a ser fatal. De hecho, los médicos ya le habrían comunicado a la propia Sofía que los tiempos comienzan a definirse. Según hemos podido saber, no le dan más de dos años de vida. Y la realidad es que la calidad de vida de Irene va a ser muy mala.

Ante esta situación, la emérita está rota, no soporta ver cómo su hermana, la persona a la que más ha querido a lo largo de su vida, se va apagando y va viviendo, cada día, un poco peor. Ya no es capaz de reconocer a las personas de su círculo más cercano, no tiene una vida digna y lo está pasando realmente mal. Tanto Irene como la reina Sofía, que es la que está siempre al lado de su hermana, devolviéndole todo el apoyo que siempre le dio.

Felipe VI y sus hermanas ya conocen el diagnóstico

La realidad es que la reina Sofía se ha ido encargando de informar a sus hijos de todo lo que los médicos le van contando sobre el estado de Irene de Grecia. Y la realidad es que el último ha sido devastador y el peor de todos, desde que en un primer momento confirmaron que sufría Alzheimer. Solo le dan dos años más de vida, la enfermedad avanza sin freno e Irene no va a aguantar mucho más.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en Felipe VI, Cristina y Elena. Todos guardan un aprecio muy especial hacia una Irene de Grecia que va a tenerlo todo a su plena disposición para poder pasar, de la mejor manera posible, estos dos últimos años.

Así pues, la noticia ha caído como una losa encima de la Casa Real. Era una noticia que la mayoría ya se esperaban, pero que nadie quería asumir. Irene está muy mal y ahora los médicos lo confirman: no le queda mucho tiempo por delante.