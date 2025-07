La reina Sofía conoce el trastorno que está consumiendo la vida de Juan Carlos I

La reina Sofía ya no se engaña. Sabe que algo va mal, muy mal. Juan Carlos I, su marido durante más de medio siglo, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Y no se trata solo de salud física, sino mental. El diagnóstico reciente ha sido el golpe definitivo. Los médicos le han comunicado que deberá usar una silla de ruedas para siempre. Ya no hay margen para tratamientos milagrosos. Ni células madre ni terapias de vanguardia, nada ha funcionado.

Este mensaje ha sido demoledor para el emérito. Siempre quiso envejecer con dignidad, lejos del ruido, pero no inmóvil. La idea de no volver a caminar lo hunde. Y sus hijos lo saben. Hace un mes se reunieron de urgencia en Zarzuela. El tema central fue su padre. Su salud, sí. Pero también su estado emocional. Porque Juan Carlos I no está bien. No quiere hablar, no quiere ver a nadie. Ni siquiera a Marta Gayà, su gran apoyo en estos últimos años. Se encierra en su casa de Abu Dabi y no permite que nadie lo vea así: vulnerable, apagado, vencido.