La reina Sofía convirtió a Elena, Cristina y Felipe en millonarios

Cuando comenzó a salir a la luz la verdad sobre el opaco origen de la fortuna de Juan Carlos I, Felipe VI y sus hijas no dudaron a la hora de renunciar a la totalidad de la herencia que les iba a tocar por parte del emérito. Ese movimiento tenía como finalidad, desvincularse de todas las malas artes de Juan Carlos I a la hora de acumular una fortuna que superaría los 1.800 millones de euros. Sin embargo, quien también tiene una fortuna similar es la reina Sofía.

Y es que, lejos de seguir el mismo plan que con su padre, Felipe VI sí que va a aceptar la fortuna que le dejará su madre en herencia. Un dinero que, muchos consideran que tiene un origen igual o similar al de la fortuna de Juan Carlos I. Es decir, que especialmente limpio no es. Sin embargo, como no se ha investigado a la emérita, Felipe VI, al igual que sus hermanas, no va a renunciar a todo ese dinero.

Sofía será beneficiaria de la herencia de su marido

Además, por si fuera poco el patrimonio que ya tiene la reina Sofía, también va a recibir su parte proporcional en el testamento de su marido. Un Juan Carlos I que no dudó a la hora de incluir a su esposa como beneficiaria del patrimonio que va a dejar. Por lo que esa fortuna que le caerá a Felipe VI y a sus dos hijas va a ser todavía mayor y va a estar más relacionada que antes con Juan Carlos I.

De este modo, será gracias a la presencia y la buena imagen de la reina Sofía, que Felipe VI, al igual que Cristina y Elena, se va a convertir en multimillonario. Pues, se ha hablado muy poco de la gran suma de dinero que tiene la esposa de Juan Carlos I.

Así pues, lejos de dejar pasar la oportunidad de hacerse de oro gracias al dinero de su madre, Felipe VI va a aceptar encantado la herencia que le dejará una reina Sofía, cuya fortuna no tiene nada que envidiarle a la de Juan Carlos I.