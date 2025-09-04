La reina Sofía ha adelgazado más de 10 kilos en meses

No están siendo los tiempos más sencillos para la reina Sofía. La madre de Felipe VI no está siendo capaz de encontrar la paz mental en una época en la que todo parece que le va en contra. Cuando no se trata de un nuevo engaño por parte de Juan Carlos I, es por culpa del empeoramiento preocupante de su hermana, Irene de Grecia. Todo esto ha ido pesando en la cabeza de la reina Sofía, que hace varios meses que atraviesa un bache del que parece ser completamente incapaz de salir de forma airosa. De hecho, a nivel físico ha comenzado a tener una serie de consecuencias más que visibles.

En la recepción de Marivent, unas semanas atrás, ya pudimos apreciar cómo la emérita mostraba un aspecto muy desmejorado. Los estilistas de Casa Real lo trataron de ocultar usando colores vivos y estivales en su atuendo. Sin embargo, en la cara y las pocas partes visibles del cuerpo de Doña Sofía se apreciaba perfectamente una pérdida de peso que, para nada, responde a una dieta sana y controlada. De hecho, es el resultado de no haber estado comiendo bien en los últimos meses.

La salud mental deja a Sofía sin apetito

De hecho, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, la reina Sofía lleva mucho tiempo sin comer bien. Apenas desayuna, come algo ligero y a la hora de cenar come poquito. Sí es cierto que, a su edad, su cuerpo no necesita grandes ingestas de alimentos. Sin embargo, apuntan a que apenas supera las 1000 calorías al día. Todo esto ha resultado, según cuentan personas cercanas a Zarzuela, en una bajada de hasta 10 kilos. Todo un drama.

La realidad es que mentalmente, Sofía está devastada, no hay nada que le alegre el día y es incapaz de encontrar motivos por los que sonreír. Lo está pasando realmente mal y se nota. No solo en su posado, el cual trata de disimular, sino también en su aspecto, el cual es muy doloroso de ver.

Así pues, en Zarzuela tienen motivos para estar muy preocupados por la reina Sofía, que tras adelgazar más de 10 kilos en unos pocos meses, ha demostrado que necesita ayuda urgente.