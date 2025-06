La reina Sofía ha empezado a perder la memoria

A lo largo de los últimos meses, hemos visto como la reina Sofía estaba lejos de ser la mujer de siempre. Antes era infalible en aquellos actos a los que acudía. No se le recordaba ni un solo error ni ningún momento en el que destacara para mal. Sin embargo, en las últimas apariciones públicas, hemos visto como la emérita tenía problemas para hablar, para caminar e incluso para orientarse. Lo que ha hecho que comiencen a saltar las primeras especulaciones relativas a la salud mental de la reina Sofía, que cabe destacar que ya tiene 86 años.

Y es que la edad pasa para todos. Incluso para aquellos que, como la emérita, tienen sangre azul en sus venas. Por lo tanto, con el paso del tiempo, las capacidades cognitivas y mentales van menguando de forma más o menos pronunciada. Algo que se ha mostrado en una Doña Sofía que no solo se ha tenido que enfrentar al envejecimiento, sino que también ha tenido que hacer frente al estrés y ansiedad que le ha provocado su vida como esposa de Juan Carlos I.

Sofía vive en un mundo lleno de ansiedad y nervios

Tal y como señalan las personas que han convivido con ella, la emérita no está bien. Su calidad de vida ha empeorado sustancialmente por culpa de todos los problemas en los que la ha metido un Juan Carlos I que parece más centrado en hacer daño a su familia que en otra cosa. Y es que cuando no ha sido por las revelaciones de Bárbara Rey, ha sido por la posibilidad de que, por una denuncia de Don Juan Carlos, Corinna Larsen también se ponga a hablar.

Todo esto ha provocado que la reina Sofía haya envejecido mucho en muy poco tiempo. Ya no es la de antes. Ya no es esa mujer risueña y para empeorarlo todo, sus capacidades cognitivas ya no son las mismas. Pues, ahora tiene pequeñas pérdidas de memoria a corto plazo.

Así pues, parece que la edad está teniendo sus primeros efectos en la reina Sofía, la cual ha visto como su calidad de vida iba a peor por culpa de las últimas noticias sobre Juan Carlos I.