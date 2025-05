La reina Sofía ha sido informada de que su marido está gravemente enfermo

La reina Sofía ha recibido una noticia difícil. Su marido, el rey emérito Juan Carlos I, atraviesa un estado de salud muy delicado. Desde febrero, cuando viajó a Ginebra para someterse a unas pruebas médicas, su situación ha ido empeorando. Aunque desde la Casa Real se guarda silencio, en su entorno más cercano hay preocupación.

El emérito apenas tiene movilidad y depende casi por completo de su bastón. Hace apenas unos días, reapareció en Dubái durante la Copa Mundial de deportes acuáticos. Fue un acto breve, pero muy significativo. Estuvo acompañado del príncipe Abdullah bin Saad, quien compartió una imagen del encuentro. En la foto se ve a Juan Carlos I sonriente, pero visiblemente envejecido. Muchos se sorprendieron al verlo tan desmejorado.

Una demanda inesperada y el silencio de Zarzuela

En paralelo a su delicado estado, el rey emérito ha tomado una decisión que ha generado titulares: ha demandado a Miguel Ángel Revilla. El ex presidente de Cantabria no sale de su asombro. “¿Por qué yo?”, se preguntaba ante los medios. Revilla asegura no entender la razón de esta acción legal y ha manifestado su indignación pública.

Las declaraciones que han originado la demanda se remontan a varios años atrás, entre 2022 y 2025. En ellas, Revilla opinaba sobre la vida privada del monarca, algo que según los abogados del emérito, vulnera su derecho al honor. La demanda incluye una petición de rectificación y una indemnización de 50.000 euros, que iría destinada a Cáritas.

Desde la Casa Real no se ha querido comentar el asunto. “Es una decisión personal de don Juan Carlos”, afirman. Felipe VI se mantiene al margen. La relación entre padre e hijo es distante desde hace tiempo, y eso se ha hecho evidente en celebraciones recientes. Ni el Rey, ni la Reina Letizia, ni sus hijas estuvieron en el cumpleaños del emérito en Abu Dabi.

Sofía, por su parte, permanece en Madrid. Dicen que está serena, pero dolida. A pesar de todo, no ha dejado de estar informada en todo momento. La salud de Juan Carlos I podría estar marcando una etapa final. Y eso, sin duda, sacude a toda la familia.