La Reina Sofía lleva más tres años durmiendo acompañada en Zarzuela

Hace ya bastante tiempo que el matrimonio entre Felipe VI y la Reina Letizia está tocado de muerte. Las constantes infidelidades por parte de la consorte, con Jaime del Burgo y otros tantos hombres han sido la gota que ha colmado un vaso que ya venía rebosando por culpa de los problemas propios de una convivencia imposible entre los Reyes de España, que desde hace años ya no comparten nada de la vida de pareja. De hecho ambos llegaron a una especie de pacto de no agresión por el que decidieron convertirse en un equipo de trabajo en lugar de ser un matrimonio.

Ante esta situación, a pesar de que sea más que habitual, el hecho de ver como Felipe VI y Letizia aparecen juntos en todo tipo de actos oficiales y aparentan ser una pareja medianamente normal. La realidad es que entre ambos no hay ningún tipo de relación ni de cariño. De hecho, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, hace más de tres años que Felipe VI ha dejado de dormir en el Palacio del Príncipe, para trasladarse al centro del Palacio de Zarzuela.

Este cambio por parte del Rey de España es mucho más significativo de lo que pudiera llegar a parecer. Y es que eso significa que ya hace más de tres años que Felipe VI ha dejado de compartir cama con Letizia para comenzar a pasar mucho más tiempo con su madre Sofía, que vive en el Palacio de Zarzuela.

Felipe VI estaba harto de las peleas con Letizia

La realidad es que han sido varios los motivos que han acabado haciendo que Felipe VI deje el Palacio del Príncipe para instalarse en Zarzuela. El principal no es otro que su insalvable relación con la Reina Letizia, con la que no se lleva nada bien y con la que no comparte ningún aspecto del día a día, lo que hacía que sus peleas fueran demasiado habituales. Por otro lado, el empeoramiento de la Reina Sofía acabó convenciendo al Rey de España, a dar el salto definitivo y dejar sola a su esposa.

Así pues, lejos de seguir con ese matrimonio de mentira, en privado, Felipe VI y Letizia no tiene nada que ver. Cada uno vive a su aire y duermen a kilómetros el uno del otro.