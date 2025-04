La Reina Sofía pide a Felipe VI que la infanta Cristina vuelva a ser Duquesa de Palma

Dado el complicado estado de salud en el que se encuentra, la Reina Sofía ha comenzado a hablar con Felipe VI y las infantas Cristina y Elena para irles transmitiendo como quiere que sea su final. En este sentido, a pesar de que no está en un momento tan grave como Don Juan Carlos, la realidad es que a sus 86 años, Sofía es consciente que, al igual que le pasó al Papa Francisco, puede acabar falleciendo de un día para otro y sin dar mucho tiempo para la reacción. Lo que la ha llevado a transmitir, con tiempo, sus últimos deseos.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, la Reina Sofía ya ha hecho saber a Felipe VI, la única cosa que quiere ver antes de morir para poder quedarse en paz. Estamos hablando de la reconciliación entre Felipe VI y la infanta Cristina, que desde el estallido del Caso Nóos, de forma pública, mantienen una relación fría y distante.

Ante esta situación, el Rey de España le retiró a su hermana el título de Duquesa de Palma. Un gesto que sirvió para alejar los escándalos de Cristina e Iñaki Urdangarin de Zarzuela, pero que también evidenció que entre Felipe VI y su hermana no existe una relación especialmente buena. Algo que no gusta nada a la Reina Sofía, que no soporta ver como la familia está rota.

La emérita pide un gesto a Felipe VI

De este modo, como hemos podido saber, la Reina Sofía ha pedido a su hijo que devuelva el título de Duquesa de Palma a la infanta Cristina y que le devuelva sus derechos y privilegios por su título nobiliario para así volver a unir a la familia, la cual hace muchos años que está excesivamente distanciada.

Así pues, para comenzar a unir de nuevo a la familia Borbón, la Reina Sofía ha pedido a Felipe VI que devuelva el título de Duquesa de Palma a la infanta Cristina, que ahora que ya no tiene nada que ver con Iñaki Urdangarin y tampoco está metida en ningún proceso judicial, cuenta con todos los requisitos para volver a contar con su título como Duquesa de Palma. Algo que haría mucha ilusión a la Reina Sofía, que lo quiere ver antes de morir.