La reina Sofía pide a su hijo morir fuera de España

La reina Sofía atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su hermana, Irene de Grecia, conocida en la familia como la "tía Pecu", se encuentra gravemente enferma, generando gran preocupación en la Zarzuela y conmoción entre los miembros de la familia real.

Irene y Sofía comparten un vínculo profundo. Décadas de recuerdos y complicidad han unido a ambas, y ahora, en la recta final de su vida, la "tía Pecu" tiene un deseo claro: quiere fallecer en su tierra natal, Grecia. Este anhelo ha impactado profundamente a Sofía, que no está dispuesta a dejar sola a su hermana en estos momentos tan difíciles.

Consciente de la fragilidad de Irene, la reina ha comenzado a planear cómo cumplir su último deseo. La necesidad de estar a su lado y de rodearla de cariño y familia ha llevado a Sofía a hacer una petición especial a su hijo, el rey Felipe VI: trasladarse a Atenas para acompañar a su hermana en sus últimos días.

La petición a Felipe y el traslado a Grecia

Fuentes cercanas aseguran que la reina Sofía ha solicitado a Felipe VI la autorización para viajar a Grecia. Este gesto refleja no solo el amor fraternal, sino también la responsabilidad de cumplir la última voluntad de Irene.

El traslado a Atenas no se limita a un acto simbólico. La presencia de Sofía es clave para ofrecer tranquilidad a su hermana y mantener el espíritu familiar en un momento tan delicado. La reina, que ha llevado gran parte de su vida pública con discreción, enfrenta ahora un reto personal: acompañar a quien siempre ha sido su apoyo incondicional.

Diversas fuentes destacan que, pese al dolor evidente, Sofía mantiene la calma y la dignidad. Su decisión de pedir permiso a su hijo para viajar a Grecia muestra un lado muy humano, alejado de la formalidad de los actos oficiales y centrado en el amor familiar.

En estos días, la atención está puesta en la familia real y en el deseo de Irene de Grecia. La reina Sofía, con determinación y ternura, busca que su hermana cumpla su última voluntad rodeada de quienes la aman. Más allá de los títulos y las responsabilidades, queda claro que la familia sigue siendo lo más importante.