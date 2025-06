La reina Sofía pide a su hijo que la deje salir de Zarzuela porque no le dan más de dos años de vida

En Zarzuela no hace más que llegar malas noticias. Si Felipe VI no tenía suficiente con el hecho de saber que su padre, Juan Carlos I, está entrando en una fase crítica de su vida y que ha dejado de responder a los tratamientos para recuperar la movilidad, todo ha ido empeorando con las más recientes novedades médicas que le han trasladado a la reina Sofía. Pues, su hermana, Irene de Grecia está cada vez peor y no le dan más de dos años de esperanza de vida.

El Alzheimer está pasando una grave factura en la salud de la tía Pecu, que apenas es capaz de llevar una vida con un mínimo de calidad. Lo que ha hecho que la reina Sofía esté con un estado de ánimo especialmente bajo. Pues está comenzando a asumir que estos son sus últimos momentos al lado de su querida hermana.

Sofía quiere cumplir el deseo de Irene

El principal deseo de Irene de Grecia no es otro que el de pasar sus últimos años de vida en el lugar en el que ha sido más feliz. Es decir que, tal y como señalan fuentes cercanas a la Casa Real, la tía Pecu ya no quiere estar en Zarzuela. Sin embargo, parece que la idea de Felipe VI es muy diferente a la de su tía. Pues, el monarca español considera que no hay un mejor lugar para Irene y la reina Sofía que la residencia real.

En este sentido, Felipe VI considera que no hay un lugar en el mundo en el que la hermana de la reina Sofía vaya a estar mejor atendida que en Zarzuela. Ahí dispone de médicos durante las 24 horas del día y cuenta con un equipo de personas dedicadas a hacerle la vida mucho más fácil en todos los sentidos. Además, Felipe VI no aguantaría perder el apoyo incondicional de su madre, a la que le ha pedido, por favor, que no se vaya ahora.

Por su parte, Doña Sofía solamente piensa en hacer feliz a su hermana durante sus últimos dos años de vida. Es por este motivo que tiene en la cabeza la posibilidad de dejar Zarzuela para mudarse junto a Irene a Grecia.