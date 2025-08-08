La reina Sofía pide a su hijo que nadie cuenta lo que ocurrió en Londres durante 17 años

Durante muchos años, hemos visto al matrimonio entre Juan Carlos I y la Reina Sofía, como una relación de poder sumamente fuerte en la que el emérito ha sometido a su esposa a un trato horrible durante mucho tiempo. En este sentido, la madre de Felipe VI pasó décadas aguantando humillaciones y faltas de respeto por parte del emérito y de sus amantes. Una situación que está más que contrastada y que fue así. Sin embargo, lo que se ha estado tapando desde Zarzuela, durante muchos años, ha sido que la Reina Sofía también ha estado haciendo de las suyas en privado.

En este sentido, mientras que a Juan Carlos I siempre le ha dado igual que la gente sepa lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer mientras estaba casado con la Reina Sofía, a la emérita sí que le ha importado mucho más. Años atrás no se llevaba tan bien una infidelidad por parte de un hombre que por parte de una mujer. Por lo que ella siempre trató de tenerlo todo mucho más secreto. De hecho, no se ha escrito ni una sola línea respecto de este tema en los grandes medios. Todo esto gracias a cómo lo han jugado desde Zarzuela.

Felipe VI protege una historia de 17 años en Londres

Según hemos podido saber gracias a fuentes muy cercanas a la Casa Real, todo lo que pasó con la Reina Sofía, pasó en un apartamento que tuvo alquilado, durante 17 años, en el centro de Londres. Era ahí donde la madre de Felipe VI se escapaba para tener sus aventuras y olvidarse de su vida al lado de Juan Carlos I. Un secreto más que conocido en Zarzuela, pero que nunca se ha revelado al público.

Todo esto ha sido gracias al gran trabajo de Felipe VI a la hora de ocultar la verdad y hacer lo que sea necesario para que nadie escriba sobre este tema. Y es que a la Reina Sofía le da mucho reparo que la puedan acusar de hacer lo mismo que su marido.

Y es que a la emérita y a Felipe VI les viene muy bien el relato de que Juan Carlos I sea siempre el mal de la película. Sin embargo, parece que acabará siendo el villano de una historia mal contada.