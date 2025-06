La reina Sofía pide ayuda a su hijo para esconder la lista de amantes con nueve nombres

La vida privada de la reina Sofía siempre ha estado marcada por la discreción, pero ciertos secretos parecen haberse filtrado con el tiempo. Uno de los más comentados es su relación con otros hombres durante su matrimonio con Juan Carlos I. Aunque la reina Sofía nunca ha dado detalles sobre estos lazos, la rumorología ha tejido una red de nombres y suposiciones.

Un matrimonio sin amor y una vida llena de secretos

La reina Sofía se casó con Juan Carlos I sin estar enamorada. Ambos, procedentes de casas reales que requerían alianzas estratégicas, vieron el matrimonio como una obligación más que como un deseo personal. Sofía, que había sufrido un desengaño amoroso con el príncipe Harald de Noruega, se vio forzada a aceptar su destino. La presión de la reina Federica de Grecia, madre de Sofía, quien la instó a casarse con el hijo de Juan de Borbón, marcó su vida personal.

Por su parte, Juan Carlos I fue infiel en numerosas ocasiones, lo que destapó una serie de rumores y escándalos sobre sus múltiples amantes. La vida del emérito, llena de aventuras con mujeres, ha sido calificada como la de un “depredador sexual”. Sin embargo, Sofía nunca se involucró con otro hombre mientras estuvo casada. Tras la ruptura de su convivencia con Juan Carlos I, sin llegar a un divorcio oficial, la reina Sofía comenzó a conocer a otros hombres.

Una lista secreta de amigos especiales

A lo largo de los años, se han mencionado varios nombres de hombres cercanos a la reina Sofía. Aunque no se le atribuyen miles de amantes como a su marido, se habla de una lista de "amigos especiales". Uno de los nombres más repetidos es el de Federico Mayor Zaragoza, político catalán y ex director general de la UNESCO, con quien se asegura que Sofía tuvo una conexión muy especial. La periodista Pilar Urbano reveló que había “mucha sintonía” entre ambos, aunque Juan Carlos I no aprobó del todo su relación.

Otros hombres de la lista incluyen a Alfonso Díez, el viudo de Cayetana de Alba, el periodista Juan José Benítez, el premio Nobel Muhammad Yunus y el cantautor Georges Moustaki. También se habla de una relación con Carles Ferrer Salat, poderoso empresario catalán. A pesar de las especulaciones, la reina Sofía sigue manteniendo un perfil bajo, mientras su hijo, Felipe VI, parece ser quien guarda los secretos familiares más oscuros, incluidos los nombres de esta lista privada.