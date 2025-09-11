La reina Sofía quiere reunir a sus tres hijos por la gravedad de los últimos sucesos

No corren tiempos especialmente agradables y sencillos en Zarzuela. La decisión de Juan Carlos I de sacar a la luz un libro con sus memorias ha hecho que Felipe VI se ponga de los nervios. El Rey de España no está nada de acuerdo con la idea de reabrir ciertas heridas del pasado que ya se daban por cerradas en la Casa Real. No es algo que le haga ilusión a un Felipe VI que siempre ha sabido que esa idea no podía salir solamente de la mente de su padre: ahí había otra cabeza pensante que hizo que esa idea se acabara materializando. Esa persona no ha sido otra que la infanta Elena, la cual fue una de las grandes responsables de que las memorias se comenzaran a preparar para su publicación.

Ante esta situación, Felipe VI ha protagonizado más de un enfrentamiento con su hermana mayor. Considera que ha traicionado a la Casa Real y que ha obrado sin pensar en el bien de todos. Solo ha pensado en ella y en su padre. Además, consciente de que ese libro hará daño a la reina Sofía, Felipe VI ha acabado mucho más enfadado con Elena, a la que no ha hablado desde que supo que fue ella la encargada de animar a su padre a escribir un libro contando su vida desde su punto de vista. Algo indignante para el monarca español. Todo ello mientras Cristina está en medio y ha visto cómo Felipe VI también la culpa a ella.

La reina Sofía pide paz a sus hijos

Según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, la reina Sofía ya no solo lo está pasando mal de verdad por culpa de lo que se pueda llegar a contar en el libro de su marido, sino que también sufre por el mal ambiente que se está respirando en Zarzuela entre sus hijos. Le duele mucho ver cómo Felipe VI no se habla con sus hermanas y prefiere que hagan las paces a que se evite la publicación de las memorias de Juan Carlos I.

Es por este motivo que habría organizado una reunión a tres bandas para hacer que se arregle una situación que parece absolutamente insostenible. Por ahora todo está roto, aunque la emérita espera que sus hijos sean capaces de hablar como los adultos que son.

Así pues, para acabar con esta disputa familiar, Sofía ha convocado a sus tres hijos en Zarzuela para tener una reunión y poner paz a un conflicto muy delicado entre ellos.