La reina Sofía se interesa por su estado de salud, que empeora de forma irremediable

Hace mucho tiempo que no llegan noticias positivas a Zarzuela en lo relativo al estado de salud, tanto de Juan Carlos I como del de la Reina Sofía. La edad no está pasando en vano por los padres de Felipe VI, los cuales a sus 87 y 86 años respectivamente no hacen más que empeorar, tanto a nivel físico como psicológico. Y es que, a pesar de que ninguno de los dos se encuentra en un estado crítico en el que su vida peligra de verdad, cabe destacar que ambos van empeorando de forma constante y sin solución aparente.

En este sentido, todas las informaciones apuntan a que es Juan Carlos I, el que está envejeciendo peor. El emérito tiene serias dificultades a la hora de llevar una vida medianamente normal. Tanto es así, que no puede salir a la calle o hacer cualquier actividad cotidiana sin la ayuda de los profesionales dedicados a cuidar su estado de salud y su bienestar. Un punto al que todavía no ha llegado la Reina Sofía.

De hecho, a pesar de que odia con toda su alma, al que todavía es su marido, fuentes cercanas a Zarzuela aseguran que Sofía se ha estado interesando mucho por el estado de Juan Carlos I. La emérita pregunta por su marido casi cada día. Lo que la ha llevado a ser muy consciente de que Juan Carlos I está empeorando de forma constante e irremediable.

Don Juan Carlos deja de responder al tratamiento

No han sido pocos los intentos por parte del equipo médico encargado de cuidar a Don Juan Carlos. Sin embargo, ni en las mejores clínicas de Abu Dabi ni en las de Ginebra han sido capaces de encontrar un tratamiento óptimo para el padre de Felipe VI, que ha dejado de responder a cualquier tipo de tratamiento para recuperar la sensibilidad en la pierna izquierda. Lo que ha provocado que haya terminado postrado en una silla de ruedas para el resto de sus días.

Así pues, la Reina Sofía está más que enterada del estado de salud de su marido. Un Juan Carlos I que no hace más que empeorar por culpa de los problemas que han estado afectando a su tren inferior. Lo que lo ha dejado en una situación muy delicada.