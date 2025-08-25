La reina Sofía tiene montado un hospital en Zarzuela

Zarzuela no es el lugar que mayor felicidad alberga en todo el país. La residencia de los Reyes de España esconde uno de los mayores dramas de las historias recientes de la Casa Real. Y es que el estado de salud de Irene de Grecia no hace más que empeorar. A pesar de todos los tratamientos que se han intentado y de que Felipe VI ha puesto a disposición de la hermana de su madre todos los medios y especialistas disponibles, la realidad es que el Alzheimer es una enfermedad tan fuerte que lo ha vencido todo y está dejando en nada todos los esfuerzos que se están haciendo.

De hecho, antes de que Felipe VI se pusiera a contratar a todos los especialistas en la lucha contra el Alzheimer, la reina Sofía ya había estado trabajando, y mucho, en la adaptación de Zarzuela en un espacio sanitario de primer nivel para poder mantener bajo control a Irene de Grecia y así evitar tener que desplazarse de forma demasiado habitual hasta el hospital en el que normalmente tratarían a la hermana de Sofía. Así, todo se queda en casa y se evitan problemas y males innecesarios.

Un hospital en casa

Tal y como aseguran fuentes cercanas a Casa Real, la realidad es que la reina Sofía ordenó que se habilitara una gran sala como si se tratara de un hospital. Ahora en Zarzuela hay un espacio únicamente dedicado a los servicios sanitarios, especializados en la preservación de la salud cognitiva y física de Irene de Grecia. Ahí se realizan todas las labores para mantener la mejor calidad de vida para la hermana de la reina Sofía.

Además, como no son pocos los materiales que hacen falta, se habilitó un espacio muy grande donde se pudieran guardar todos los enseres necesarios para el cuidado diario de 24 horas de Irene de Grecia. Lo que hace que, más que una habitación, parezca un hospital privado en Zarzuela.

Así pues, en Casa Real no han escatimado en ningún gasto. La reina Sofía quiere lo mejor para su hermana y ha sido capaz de construir un hospital de primer nivel en Zarzuela, evitando que su hermana tenga que desplazarse hasta el hospital de turno.