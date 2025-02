La reina Sofía y Letizia, protagonistas de una pelea que ha dejado con la boca abierta a Zarzuela

La relación entre la reina Sofía y Letizia nunca ha sido del todo armoniosa. Las diferencias entre ambas han sido evidentes desde el inicio, y no han faltado momentos de tensión que han quedado grabados en la memoria colectiva. Un ejemplo claro de ello ocurrió en la Catedral de Palma de Mallorca durante la Misa de Pascua, cuando Letizia dejó claro quién tenía la última palabra en la familia real, un gesto que la reina emérita no olvidaría. Desde aquel episodio, la hermana de Irene de Grecia ha procurado mantener las formas y respetar la jerarquía establecida, sin transgredir los protocolos. No obstante, es un secreto a voces que Letizia nunca ha sido de su agrado.

Al igual que el rey Juan Carlos, la reina Sofía tampoco vio con buenos ojos la elección de su hijo Felipe al decidir casarse con Letizia. Sin embargo, a diferencia del monarca emérito, ella evaluó la situación desde una perspectiva materna y percibió que su hijo estaba realmente enamorado. Por este motivo, decidió no interponerse en la relación, pese a sus reservas. Quizá influyó su propia historia personal, ya que en su juventud estuvo enamorada de Harald de Noruega, pero esa relación no prosperó y terminó en un matrimonio infeliz con Juan Carlos. No quería que su hijo viviera algo similar.

Letizia y la reina Sofía discuten constantemente por Felipe VI

A pesar de los años transcurridos, Sofía de Grecia nunca ha terminado de confiar plenamente en su nuera y siempre ha estado atenta a cualquier señal de alarma. Esta semana, como gran parte de la opinión pública, se ha enterado de la presunta relación de Letizia con el abogado Jaime del Burgo. Según las declaraciones de este último, su vínculo con la actual reina de España habría continuado incluso después del matrimonio de ella con Felipe, lo que sugiere una posible infidelidad.

La revelación ha causado una gran conmoción en la reina emérita, quien no tenía conocimiento alguno de esta supuesta historia. Su enfado ha sido mayúsculo y ha provocado un distanciamiento aún mayor entre ambas. En los últimos días, la tensión ha escalado hasta el punto de derivar en una fuerte discusión entre Sofía y Letizia. La madre del rey exigió explicaciones sobre este asunto que ha puesto a la corona en una situación delicada. Como resultado de este enfrentamiento, Sofía ha tomado la decisión de alejarse temporalmente de la familia real y ha viajado a Grecia para refugiarse junto a su hermana Irene.

Cada vez que se pelea con Letizia, la reina Sofía busca apoyo en su familia. A ella le gustaría descansar eternamente en Grecia, aunque no abandona España porque quiere ayudar a su hijo en la corona y tampoco quiere dejarle solo con su mujer. La emérita acabó su compromiso en Segovia el viernes por la mañana y cogió un avión destino Atenas.