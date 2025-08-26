Las esposas de los amigos de Felipe VI no quieren ni ver a Letizia

Una de las características más conocidas de Letizia es su agrio carácter. La reina de España nunca ha brillado por ser la más simpática ni la mujer más agradable del mundo. De hecho, es algo de lo que parece enorgullecerse. Y es que incluso cuando sabe que todas las cámaras la están enfocando, decide comportarse como es y, sin miramientos, se pone a tratar mal a todo aquel que haga algo que no le gusta. No le importa si son sus hijas, Felipe VI o su suegra, la reina Sofía. Letizia ya ha demostrado que ella va por delante de todo y no hay nada que le importe más que ella misma.

Sin embargo, el problema de verdad llega cuando Letizia debe entablar buenas relaciones con otras personas. Ahí su carácter tan complicado hace que no le sea fácil tener amistades o agradar al resto del mundo. De hecho, según cuentan fuentes cercanas a Zarzuela, no hay nadie que, genuinamente, disfrute de la compañía de Letizia. Ni su marido, ni mucho menos los amigos de Felipe VI, ni sus esposas. Nadie está a gusto cerca de Letizia, a la que quieren evitar a toda costa.

Letizia no cambiará nada para agradar a los demás

La realidad es que la consorte es muy consciente de que no suele ser alguien que caiga especialmente bien al resto de personas de este mundo. Ella siempre ha dicho que es muy suya y que los demás deben adaptarse a ella. El problema es que, lejos de adaptarse, se alejan. Algo que ya han hecho todas las esposas de los amigos de Felipe VI, que siempre que hay un encuentro amistoso en Zarzuela evitan acudir, para no tener que pasar el rato con Letizia, a la que no soportan.

Todo esto implica una nueva demostración de que no es que el mundo esté en contra de Letizia, sino que es la propia reina de España la que se encarga de ser una persona sumamente complicada de aguantar. Y es que no hay nadie que pueda convivir con ella si no es por puro y absoluto interés.

Así pues, ni Felipe VI, ni sus amigos ni las esposas de sus amigos están a gusto al lado de una Letizia a la que es sumamente complicado ser agradable con el resto del mundo.