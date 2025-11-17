Laurence Debray es despreciada por el hijo de Juan Carlos I, Francia pregunta si se acuestan, tiene marido

La publicación de las memorias de Juan Carlos I, escritas junto a la escritora francesa Laurence Debray, ha vuelto a poner bajo el foco la vida privada del emérito. En estas páginas, Juan Carlos habla sin filtros sobre su familia, sus hijos, sus nietos y su círculo más cercano. Entre los pasajes más comentados se encuentran las referencias a Letizia, la reina de España, con quien el rey emérito admite tener desacuerdos personales: “La llegada de Letizia a nuestra familia no contribuyó a la cohesión familiar”, confesó. Incluso asegura que intentó superar las diferencias, pero que la relación con su nuera quedó marcada por la distancia y la frialdad.

El libro también aborda otras figuras femeninas que han sido importantes en su vida, como Corinna Larsen, quien según Juan Carlos atacó su reputación. Sin embargo, el foco mediático se ha centrado en Laurence Debray, quien ha mantenido múltiples visitas a Abu Dhabi y una relación de amistad y profesional con el monarca. Algunos medios especulan sobre la profundidad de este vínculo, mientras Pilar Eyre recuerda que la escritora confesó estar enamorada del rey en su juventud y que incluso llegó a tener su fotografía en la pared. Además, la promoción del libro en España promete ser intensa, con entrevistas exclusivas y remuneraciones que, según Eyre, se acercan a las de una estrella de cine.

El marido y la incómoda pregunta

Laurence Debray está casada con Émile Servan-Schreiber, hijo del conocido político francés Jean-Jacques Servan-Schreiber. La situación mediática que rodea a la escritora ha llegado hasta su marido, quien vivió un momento insólito cuando un periodista francés le preguntó directamente: “¿Es verdad que su mujer se está acostando con el rey?”. La respuesta de Émile fue un gesto de discreción acompañado de una risa: la pregunta le parecía absurda y sabía que cualquier declaración podría terminar influyendo en la venta del libro.

Mientras tanto, la prensa española también observa de cerca la relación entre Felipe VI y Letizia, apuntando a tensiones similares dentro de la familia real. Laurence Debray, por su parte, sigue siendo el epicentro de rumores y especulaciones, aunque su vida personal y profesional continúa alejada de la esfera pública más allá de sus compromisos literarios. La mezcla de amistad, admiración y misterio que rodea a Debray y al emérito sigue despertando curiosidad y polémica, mostrando que, incluso a décadas de distancia, la figura de Juan Carlos I sigue generando titulares y debates intensos tanto en España como en Francia.