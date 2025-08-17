Laurence Debray, la biógrafa de Juan Carlos I, ha sido contactada por personal de Casa Real para negociar.

El anuncio de la publicación de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, sentó muy mal en Casa Real. Felipe VI considera que esta decisión por parte de su padre ha sido, con mucha diferencia, la peor que pudo haber tomado en toda su vida. El Rey de España no es capaz de entender las razones que pueden haber llevado a su padre a poner en jaque de esta manera toda la estabilidad de la institución y, de paso, su regreso a España, ya que este siempre estuvo supeditado a evitar más problemas de imagen para la figura de Don Juan Carlos. Sin embargo, entre el emérito, Elena y Cristina optaron por tirar hacia adelante.

Esta decisión ha provocado que en Zarzuela hayan comenzado a mover todos los hilos posibles para frenar la publicación de estas memorias. Desde hablar directamente con el propio Juan Carlos I para tratar de convencerlo, hasta contactar con Laurence Debray, la biógrafa que ha estado trabajando con el emérito en la redacción de unas memorias que van a salir, pase lo que pase y haga lo que haga la Casa Real.

La autora no piensa doblegarse ante Felipe VI

Según hemos podido saber, no han sido pocas las presiones que Zarzuela habría estado ejerciendo sobre Laurence Debray. Primero, como siempre, comenzaron con ofertas importantes, incluso millonarias, para tratar de convencer a la biógrafa por las buenas, para que no saque a la luz el libro. Una serie de propuestas que no han convencido a la autora, que no se piensa vender ni doblegar ante las presiones que vienen ordenadas desde Felipe VI.

Ante esa situación habrían comenzado a ejercer ciertas presiones desde Zarzuela para convencer a Laurence Debray. Sin embargo, la biógrafa juega con una ventaja: tiene al emérito y a sus dos hijas a favor. Lo que le genera una especie de protección que le permite hacer caso omiso a las amenazas que le lleguen desde la Casa Real.

Así pues, parece que ni con el modus operandi de siempre, en Zarzuela van a ser capaces de evitar que se publiquen las memorias de Juan Carlos I. Una obra polémica que amenaza con reventar la poca estabilidad que le queda a la Casa Real de España.