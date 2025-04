Leonor avisa a sus ligues con arruinarles la vida si hablan después de romper

A lo largo de estos últimos meses nos hemos hecho eco del romance que mantiene Leonor con uno de sus compañeros guardiamarinas de Elcano. Una relación tan breve como intensa que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que no es que Leonor solamente haya jugado con las normas internas de la Armada, al tener una relación sentimental con un compañero de puesto, sino que, como asegura Maica Vasco, demostró que el respeto que guarda por el que fuera su novio, Gabriel Giacomelli, es absolutamente nulo. Pues, en ningún momento se contuvo a la hora de pasar el tiempo y las intimidades con su nuevo noviete de Elcano.

En este sentido, este tipo de actitudes no son nada extrañas en Zarzuela. Y es que Letizia ya ha enseñado a su hija que ser infiel a sus parejas no es nada raro. El caso de Jaime del Burgo es un ejemplo más que claro. Aunque Letizia no solamente ha sido infiel a Felipe VI con el abogado, sino que también lo fue en sus relaciones extramatrimoniales con Jim Russo y otros tantos hombres.

Además, por si no fuera poco con el hecho de no guardar fidelidad por ninguna de sus parejas, tanto Leonor como Letizia tienen una costumbre todavía más reprochable. Y es que, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, las dos se dedican a amenazar a sus exparejas con arruinarles la vida, en caso de acusarlas de ser infieles. Una mala costumbre que Leonor aprendió de su madre y, en parte, de Juan Carlos I.

El novio brasileño de Leonor conoce todas las infidelidades

La realidad es que Gabriel Giacomelli siempre ha sido consciente de que tiene unos cuernos monumentales desde hace años. El brasileño sabe que su ya exnovia nunca le guardó el más mínimo respeto y eso que ha hecho en Elcano no es ninguna novedad. Pues, en Marín y en Zaragoza ya le puso los cuernos en más de una ocasión.

Así pues, de la misma forma en la que lo hacía Letizia, Leonor pone los cuernos a sus parejas, para después amenazarlos con arruinarles la vida en caso de revelar al mundo que han sido infieles. Una costumbre muy propia de la Reina y que se ha traspasado a la Princesa de Asturias.