Leonor colecciona decenas de amonestaciones en Marivent por indisciplina

Después de pasar más de medio año de aventura en Elcano y otro medio en Marín, Leonor ha vuelto a vivir con su familia, para pasar unos días en el palacio de Marivent. Un lugar en el que la familia real espera descansar y comenzar unas vacaciones que esperan que los alejen del foco mediático, al menos, durante unas semanas. Sin embargo, no parece que esa sea el plan principal de Leonor, que en sus primeros días en Marivent se ha dedicado a vivir la vida y a seguir disfrutando de la libertad como ya ha venido haciendo en su etapa en la que ha vivido sola.

En este sentido, Letizia esperaba recuperar el control absoluto sobre su hija. Como ya ha hecho en otros momentos de la vida de la Princesa de Asturias, Letizia le ha impuesto todo tipo de normas relativas al comportamiento. Desde sus foras con el personal del palacio, hasta la dieta, pasando por horas de salida y de entrada a la residencia o los permisos para salir con ciertas personas. Una serie de protocolos y normas que Leonor se ha comenzado a saltar sin ningún tipo de miedo.

Leonor no va a renunciar a la libertad

La realidad es que después de haber encontrado la verdadera libertad, Leonor no tiene la más mínima intención de dejarla escapar. Quiere ser libre esté donde esté y se lo está dejando muy claro a su madre. La Princesa de Asturias no le da la más mínima importancia a las sanciones y amonestaciones que le caen en Marivent, sabe que no van a tener ningún efecto y lo que le dicen le entra por un oído y le sale por el otro. Ella sabe que no está haciendo nada malo.

Ante esta situación, parece que Letizia va a tener que resignarse y entender que ya no tiene todo el control sobre la vida de Leonor. Ahora ya es una mujer, tiene la edad suficiente para saber lo que le conviene y lo que no y no está dispuesta a permitir que Letizia siga teniendo el control total sobre su vida.

Así pues, este verano en Marivent puede marcar un antes y un después en la relación entre Letizia y Leonor. Pues, la joven ya no va a permitir que su madre le diga lo que debe o no debe hacer.