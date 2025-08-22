Leonor, desencadenada: “Sale hasta la madrugada” y está ocasionando graves problemas a la escolta

Desde que dejó atrás su vida en Zarzuela, Leonor ya no es esa niña buena que no había roto un plato en su vida. La libertad ha cambiado por completo a la heredera al trono. A sus 19 años, Leonor es una chica más de su generación. Ya sabe lo que es el mundo de la noche, lo que es salir con sus amigos por los mejores locales de fiesta de la ciudad en la que esté y se lo pasa muy bien cuando está fuera de casa hasta altas horas de la madrugada. Pues ahora ya no hay control de Letizia que valga, ahora es ella la que manda y la que queda decidir lo que hacer con su vida.

La realidad es que los que conviven con Leonor han visto un cambio radical en su forma de entender la vida. Antes era sumamente cuidadosa con todo lo que hacía. Desde la dieta hasta la hora de irse a la cama. No fallaba nunca y parecía una monja de clausura. Sin embargo, desde que salió de Zarzuela es una chica muy diferente, a la que la noche y las fiestas la vuelven absolutamente loca. Algo que no acaba de gustar a su equipo de escoltas.

Los horarios de los escoltas son una locura

En este sentido, los encargados de velar por la seguridad y privacidad de Leonor son los que peor lo están pasando. Por costumbre, la Princesa de Asturias se suele acordar, más bien tarde, de que va a salir. Queda con sus amigos a eso de las 8 de la tarde para verse a las 11, dando un tiempo mínimo para que sus escoltas se planifiquen y puedan trabajar sin poner en segundo plano su vida personal.

Además, las jornadas de trabajo nocturnas no son especialmente cortas. Más bien son todo lo contrario y muy ajetreadas. Leonor no se preocupa de nada y deja todo en manos de su equipo de escoltas, los cuales se quedan con ella hasta que se cansa y quiere volver a casa. Algo que pasa hasta tarde, ya que, según los escoltas, “sale hasta la madrugada” y no se suele contener.

Así pues, si hay un trabajo sin horarios y poco agradecido es el de ser escolta de la Princesa Leonor, ya que eso implica no poder hacer planes de jueves a domingo por la noche.