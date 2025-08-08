Leonor está en tratamiento desde lo 6 años, la infanta Sofía lleva desde los 10

Desde el mismo instante en que la princesa Leonor llegó al mundo, su vida quedó marcada por un destino escrito de antemano: ser algún día Reina de España. No hubo margen para improvisar ni para elegir otro camino. Cada paso, cada gesto, cada aprendizaje, ha estado pensado para forjar a la futura jefa de Estado. Y es que, aunque ahora su imagen se centre en la formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la verdadera preparación de la heredera va mucho más allá de uniformes y maniobras navales.

La realidad es que detrás de esta estrategia hay una figura clave: la reina Letizia. Consciente de la dureza del papel que un día deberá asumir su hija mayor, Letizia ha trabajado en silencio para blindar no solo la formación académica y militar de Leonor, sino también su fortaleza mental. Y es que, según hemos podido saber, la Reina decidió hace más de una década que sus hijas recibieran terapia psicológica de manera regular, con el objetivo de que aprendieran a gestionar la presión y el escrutinio constante que conlleva su apellido.

Letizia está preparando a sus hijas

De este modo, Leonor comenzó sus sesiones de terapia cuando apenas tenía seis años, mientras que la infanta Sofía lo hizo a los diez. Desde entonces, la asistencia es semanal y se mantiene incluso a distancia, adaptándose a la agenda y a los compromisos oficiales de ambas. Un trabajo continuo que, en palabras de la propia Letizia a su círculo de confianza, será el arma más poderosa de sus hijas frente a los retos que la vida institucional les impondrá.

Y es que Letizia sabe mejor que nadie lo que significa estar en el punto de mira. Ha vivido en primera persona la presión mediática, la exigencia de la institución y el peso de las tradiciones. Por eso no quiso dejar nada al azar: decidió que sus hijas llegarían a la edad adulta con la mente entrenada y una resistencia emocional que las diferenciara de cualquier otro miembro de la realeza europea.

Así pues, el plan es claro. Leonor, preparada desde los seis años, y Sofía, desde los diez, han aprendido a convertir la terapia en un espacio de fortaleza, no de debilidad. Un entrenamiento invisible que, según quienes conocen a la heredera, ya se refleja en su madurez, su templanza y su capacidad para asumir responsabilidades sin titubear. Porque cuando llegue el momento, la Reina Letizia quiere que su hija no solo ocupe el trono, sino que lo sostenga con una solidez nunca antes vista en la historia reciente de la monarquía española.