Leonor, exigencias de diva en San Javier, lo que pide a Zarzuela, volverá a tener privilegios

Después de haber pasado, con supuesto éxito, por el ejército de tierra en Zaragoza y por el de mar en Marín, Leonor ya está lista para incorporarse a la base de San Javier para realizar su último curso en el ejército del aire, en la que puede ser la última y la prueba más dura de Leonor en lo que va a formación militar. Y es que va a tener que enfrentarse a sus miedos, como lo es el de volar y el de estar a ciertas alturas. Sin embargo, como ya es costumbre, en San Javier se preparan para tener que hacer la vista gorda en más de una ocasión para evitar tener problemas graves con Zarzuela, de donde siempre hay cierta presión para que la Princesa de Asturias parezca una alumna ejemplar.

Tal y como pasó en Zaragoza, Marín y Elcano, nadie espera que el rendimiento de Leonor sea comparable al de sus compañeros. No tiene un nivel mínimamente cercano ni a nivel teórico ni físico. De hecho, en este segundo terreno está a años luz de los demás. Todo por culpa de una muy mala dieta y una nula predisposición para entrenar y ponerse en forma. Y es que Leonor sabe que por muy mal que lo haga siempre va a recibir el aprobado y va a superar todas las pruebas.

Más privilegios para Leonor

Sin embargo, esto no es lo que más molesta a los compañeros de Leonor. Lo que suele provocar más discusiones es el hecho de que en el día a día se tenga un trato sumamente preferencial con ella. Puede comer lo que quiera, elegir las actividades en las que participar y, por supuesto, va a tener su propia habitación para ella sola. Una suite totalmente equipada y con privacidad absoluta. Incluso con baño privado.

Esto ya pasó en Zaragoza, Marín y Elcano y siempre ha levantado ampollas. A nadie le gusta tener que compartir habitación con otros seis compañeros, mientras ve que Leonor se va a su cama sola para pasar la noche sin aguantar los ronquidos, sonidos y todo lo de los demás.

Así pues, en San Javier ya se espera que haya más de un conflicto por los desmedidos privilegios que Leonor debe recibir por orden directa de Zarzuela. Todo, además, en absoluto secreto.