Leonor fuma y bebe en Elcano en exceso

Desde que comenzó su formación militar en Zaragoza, Leonor ha sido más conocida por sus fiestas que por su rendimiento en las academias militares. En este sentido, tanto Zaragoza como Pontevedra y ahora Elcano han sido testigos de que cuando Leonor está con los ánimos altos y se pone a disfrutar de las fiestas, no hay nadie que se acerque a su nivel. Y es que cuando se olvida de todo y se centra en pasarlo bien, poco queda de esa Princesa de Asturias de gusto refinado y centrada en dar una imagen adecuada a lo que pide su papel como hija de los reyes de España.

En este sentido, tal y como han revelado los propios compañeros de Leonor en Elcano, la Princesa de Asturias es el alma de la fiesta cada vez que se ponen a celebrar en la embarcación o en alguno de sus destinos. Y es que, lejos de contenerse por miedo al qué dirán, Leonor disfruta de la fiesta como cualquier joven de su edad.

Letizia, preocupada por las costumbres de su hija

Sin embargo, la que seguro que no está tan tranquila sabiendo la forma que tiene Leonor de disfrutar de la locura de la noche es Letizia. Y es que el hecho de que su hija beba y fume en exceso durante las fiestas, es algo que no hace ninguna gracia a la reina de España, que lleva toda la vida educando a sus hijas para que sean todo lo contrario a esto. Las quiere mucho más formales y alejadas de la noche y de la fiesta. Algo que, evidentemente, no ha logrado.

De hecho, los propios guardiamarinas se quedan muy sorprendidos con el poco control de Leonor a la hora de fumar y beber durante la noche. Pues, no es poco habitual verla claramente afectada por los efectos del alcohol en cierto punto de las fiestas. Lo que suele obligar a los escoltas a intervenir para ponerla a salvo.

Así pues, en Elcano ya han descubierto la faceta oculta de Leonor, que lejos de ser una chica aburrida a la que no le gusta la fiesta, se ha convertido en el alma de todas las celebraciones que se hacen entre los tripulantes de Elcano.