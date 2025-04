Leonor ha roto con su novio brasileño porque prefiere las relaciones abiertas como la que tiene en Elcano

La visita de la Princesa Leonor a Salvador de Bahía, durante su formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, ha dejado más titulares de los esperados. Aunque el objetivo del viaje era seguir con su instrucción como guardiamarina, la heredera al trono también ha tenido momentos para relajarse y disfrutar de la vibrante vida social brasileña. Uno de los más comentados ha sido su asistencia a una fiesta local, en pleno carnaval, donde fue vista en actitud muy cercana con un compañero de la Armada.

Según el programa TardeAR, un fotógrafo local captó a Leonor besándose con un joven de camisa azul, también cadete del Elcano. A pesar de que sus escoltas intentaron impedir que las imágenes salieran a la luz —incluso exigiendo que fueran borradas—, las fotos han sido recuperadas y ya circulan entre varios medios. El medio portugués Metrópoles ha confirmado que el joven forma parte del grupo de guardiamarinas y que las imágenes fueron tomadas entre la multitud durante la celebración.

¿Fin a su relación con el joven brasileño?

La publicación de estas imágenes coincide con los rumores de ruptura entre Leonor y su supuesto novio brasileño. Al parecer, la relación no habría sobrevivido a las diferencias personales: mientras él buscaba una relación convencional, Leonor estaría más cómoda con un modelo de relación abierta, algo más en línea con la libertad que, dicen, ha experimentado durante su estancia en el Elcano.

Desde el entorno de la Casa Real no se ha confirmado nada, pero la cercanía con su nuevo compañero parece haber influido positivamente en la experiencia de la Princesa. Según publicó Monarquía Confidencial, Leonor se comunicó con sus padres el pasado 14 de febrero y les transmitió tranquilidad y entusiasmo por la aventura: “No ha estado mal. La travesía no se me ha hecho muy pesada”.

Con el buque ya rumbo a Montevideo, donde permanecerán del 5 al 9 de marzo, este nuevo capítulo en la vida de Leonor muestra una faceta más personal y humana de la heredera, lejos del protocolo y cada vez más cercana a su generación. Parece que, más allá de las olas y los uniformes, el Elcano también está siendo escenario de nuevas emociones y primeros amores.