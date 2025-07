Leonor ha sido informada en Marín del estado de gravedad de su abuelo

La Princesa Leonor se encuentra completamente al tanto de la delicada situación de salud de su abuelo, Don Juan Carlos I, a pesar de la distancia que la separa de él. Desde Marín, donde recientemente presidió la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada a bordo del Juan Sebastián Elcano, Leonor recibió información de primera mano sobre el estado de gravedad del emérito, que atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida.

La heredera al trono sabe que Juan Carlos I lleva meses perdiendo movilidad y capacidades mentales. Apenas puede mantenerse en pie por sí solo, y su empeoramiento físico ha obligado a toda la familia a acelerar los planes para su traslado a Portugal, más concretamente a Cascais, donde la Infanta Elena ya ha elegido una mansión adaptada a sus necesidades de accesibilidad. El objetivo es que el emérito esté lo más cerca posible de Madrid, sabiendo que su deseo de regresar a España sigue bloqueado por Felipe VI, quien no está dispuesto a que su padre vuelva a instalarse en Zarzuela.

Leonor no pierde la pista a su abuelo

A pesar de estar centrada en sus compromisos institucionales, Leonor no ha podido evitar mostrar preocupación por su abuelo. La Princesa no ve a Juan Carlos I desde antes de su estancia en Marín, al igual que su hermana, la Infanta Sofía, que también conoce al detalle la situación, a pesar de no ver a su abuelo desde hace años. De hecho, la voluntad de Juan Carlos I era la de aprovechar la llegada del Elcano para desplazarse de forma discreta hasta República Dominicana, donde Leonor se encontraba temporalmente con el resto de sus compañeros, pero la Casa Real frenó esa opción por la delicada imagen pública que rodea al exmonarca y todo el ruido que habría generado.

Ahora, con el inminente traslado de Juan Carlos I a Portugal, el emérito espera poder visitar a su nieta de forma privada, sin grandes protocolos, para despedirse de ella si la situación se agrava aún más. La Casa Real mantiene un silencio absoluto sobre los detalles, pero dentro de Zarzuela todos saben que Juan Carlos I está más que decidido a ver, como mínimo, una vez más a sus nietas, Leonor y Sofía, las cuales apenas han mantenido el contacto con su abuelo a lo largo de los últimos meses.

Así pues, Juan Carlos I ya planea el siguiente movimiento con el que va a poder ver a su nieta, una Leonor que, por su parte, desde Marín, está al tanto de todo lo que le pasa a su abuelo.