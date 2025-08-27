Leonor ha tenido que ser operada para poder hablar bien

A lo largo de los últimos años, Leonor ha ido ganando relevancia dentro del organigrama de la Casa Real. La hija de los Reyes de España se ha acostumbrado a vivir con los focos apuntando hacia ella sea donde sea que vaya. Un estilo de vida que ha hecho que ya no le sea ni incómodo tener una cámara enfocándola a cada instante, tratando de sacar a relucir hasta la más pequeña de sus imperfecciones. En este aspecto es muy diferente a su madre y no tiene ni un solo complejo por su aspecto. Ella es como es, se siente orgullosa de sí misma y no hay nada que vaya a hacer que se sienta mal con su apariencia. Ni un problema hereditario que la dejó durante años sin los colmillos.

Este problema, llamado agenesia dental, está relacionado con el desarrollo de las piezas dentales y, en el caso de la Princesa Leonor, hizo que no le aparecieran los colmillos superiores de ambos lados de la boca. A razón de ello, ha sido que vimos a Leonor, en tantas ocasiones, con visibles agujeros en la boca. Todo porque no le crecían ni se le desarrollaban los dientes correctamente. Lo que acabó ocasionando problemas serios en el habla de Leonor.

Un tratamiento para liberar los dientes

La agenesia es un problema que hay que tratar con tiempo y mucha paciencia. Es por este motivo que, para evitar que viviera con dos agujeros en la boca, se le aplicaron dos prótesis para normalizar la sonrisa y embellecer a Leonor. Una solución temporal que se aplicó antes de tiempo para que Leonor pudiera liderar protocolos sin preocuparse por su aspecto. Todo ello la acabó llevando a pasar por quirófano para subsanar este problema genético.

Ahora la sonrisa de Leonor ya es completa. Se pudo someter sin problemas a una intervención que es mucho más delicada de lo que parece, pero que salió perfecta. Ahora ya no lleva ni prótesis ni nada. Los dientes que luce son suyos y para siempre. Todo gracias a un tratamiento que, a pesar de haber sido precipitado, ya que se recomienda esperar hasta los 23, cuando el cráneo está completamente desarrollado, salió a las mil maravillas.

Así pues, por el bien de Leonor y de su capacidad para hablar bien, la Casa Real optó por hacerla pasar por el cirujano y arreglarle los problemas que se generaron en la boca.