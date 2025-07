Leonor harta a la escolta por el desmadre que lleva en las madrugadas

Desde que abandonó la vida en Zarzuela, bajo las garras de Letizia, Leonor descubrió un mundo completamente nuevo. Todo comenzó en Gales, donde fue la primera experiencia de la Princesa de Asturias por su cuenta. No debía rendir cuentas con su madre cada vez que salía de casa y podía hacer lo que quisiera cuando y como quisiera. Eso sí, siempre con un mínimo de responsabilidad y de consciencia por el hecho de ser la persona que es. Lo que llevó a Leonor a descubrir la vida nocturna. Algo que comenzó en Gales y que se ha mantenido en Zaragoza, Marín, incluso durante la travesía a bordo del Elcano, donde tenemos imágenes que lo demuestran.

La realidad es que Leonor le ha cogido el gusto a esto de salir de noche. Le gusta pasarlo bien con sus amigos y amigas, bailar y pasar noches en vela socializando. Le gusta beber con moderación y a veces ponerse algo chisposa de más. Nada preocupante ni que deba alarmar a nadie. Sin embargo, lo que está pasando es que Leonor ha acabado hartando a sus escoltas, que se han cansado de tener que seguirla a todos lados.

La vida de Leonor no deja conciliar a sus escoltas

Como en cualquier trabajo, la conciliación familiar es algo fundamental. Sin embargo, parece que en Zarzuela no le dan demasiada importancia a eso de que los trabajadores pasen tiempo con los suyos. Son más de pensar que están a disposición durante las 24 horas del día y que no existe nada más. Algo que ya ha venido generando incomodidad y molestias en los equipos de seguridad, que no pueden despegarse del teléfono por si hay una emergencia.

El problema viene cuando esas llamadas de emergencia vienen porque Leonor le apetece salir de fiesta y se acuerda a las 11 de la noche. Ahí llama a su equipo de escoltas para que la acompañen por la noche del lugar que sea. Algo que molesta mucho a los trabajadores, que no se pueden negar.

Así pues, la escolta de Leonor comienza a estar muy desgastada de la actitud que adopta la hija de los reyes de España, que se siente por encima de todo y de todos.