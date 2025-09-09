Leonor ingresa una paga de sus padres que multiplica por tres el salario medio en España

A nadie se le escapa que a nivel de ingresos, formar parte de la Casa Real es uno de los mejores planes que uno puede llegar a tener. Si no que se lo pregunten a la reina Letizia, que gracias a su matrimonio con Felipe VI dejó atrás su vida austera para rodearse de todo tipo de lujos y a tenerlo todo a su alcance. Un estilo de vida al que no solamente la consorte se ha acostumbrado, sino que sus dos hijas también llevan con absoluta normalidad. Para Leonor y la infanta Sofía, lo normal y lógico es tenerlo todo y ganar varios miles de euros sin siquiera tener que esforzarse. Para ellas eso del sueldo mínimo debe ser una invención, porque viven multiplicando varias veces esa cifra.

En este sentido, tal y como apuntan las últimas informaciones surgidas desde Zarzuela, Leonor y la infanta Sofía ganan una gran suma de dinero en concepto de paga, atribuida a la cobertura de gastos básicos, como lo es la comida y los servicios. Este dinero llega hasta los 3.000 euros al mes. Solo para comida y algunos desplazamientos cortos. Multiplicando, varias veces, el sueldo mínimo y medio de los españoles. Y es que si lo fuéramos sumando todo llegaríamos a unas cifras verdaderamente indignantes.

Ese dinero siempre sale de los mismos bolsillos

Por mucho que se quiera vender que ese dinero lo pagan los padres para mantener a sus hijas, a nadie se le debe escapar que, en origen, todo eso viene del bolsillo de los españoles que cada mes o cada trimestre o en cada declaración de la renta ponen un alto porcentaje de su sueldo en impuestos. Y de ese dinero, más allá de ir para hospitales, pensiones y todo tipo de servicios de los que debemos estar orgullosos, también va a Casa Real y, por ende, a esa paga de 3.000 euros que cobra Leonor.

Además, ese dinero no es el sueldo ni nada por el estilo, eso vendrían a ser una especie de dietas. Nada más ni nada menos. De modo que en la cuenta de Leonor y la infanta Sofía deben entrar varias decenas de miles de euros más al mes.

Así pues, lo que gana un español promedio viene a ser la mitad o una tercera parte de lo que Leonor y Sofía ganan solamente para cubrir sus necesidades de comida y desplazamiento.